Le drame de Beta Film «The Turncoat», qui vient d’être honoré comme meilleur téléfilm à l’aéroport international de Séoul. Drama Awards, a remporté une série d’ententes territoriales, y compris les États-Unis

La mini-série allemande, basée sur le best-seller de Siegfried Lenz et réalisée par Florian Gallenberger, lauréat de l’Oscar du meilleur court métrage d’action réelle, a été vendue dans le monde entier. Parmi les autres acheteurs figurent MHz Networks (États-Unis), AMC Networks (Amérique latine), 1HDTV et MTS (Russie), NPO (Pays-Bas), RTP (Portugal) et FILMIN (Espagne).

Viasat World a acquis «The Turncoat» pour Epic Drama en Europe centrale et orientale. Il sera également diffusé sur NRK (Norvège), YLE (Finlande), DR (Danemark) et SVT (Suède).

«Le Turncoat» raconte l’histoire du jeune soldat allemand Walter, affecté dans une unité dans les bois polonais en 1944, entouré de partisans. Il est bientôt déchiré entre le sens du devoir, la culpabilité et sa conscience, pas facilité par son amour pour le partisan polonais Wanda. Assermenté de respecter ses vœux militaires, il est encore dégoûté par l’escalade de la cruauté et des défauts. Des années plus tard, il quittera à nouveau l’Allemagne de l’Est.

«The Turncoat» est produit par Dreamtool Entertainment pour NDR, ARD Degeto et SWR, et a déjà été diffusé sur la chaîne de télévision allemande Das Erste, où il a été regardé par jusqu’à cinq millions de téléspectateurs linéaires, avec cinq millions supplémentaires via le rattrapage. La série d’événements dans la tradition de “Generation War” a été plébiscitée par la critique: elle a été décrite comme “” Apocalypse Now “on the Eastern Front” par Der Spiegel, “une grande série télévisée, 5 étoiles” par Der Stern, et “a drame déchirant sur l’amour et la mort »par Bild.

Beta Film vend la mini-série en deux formats: deux épisodes de 90 minutes et quatre épisodes de 45 minutes.

La programmation de Beta Film au prochain marché télévisé Mipcom, qui est entièrement virtuelle, comprend trois émissions en compétition à Canneseries. La série limitée «Atlantic Crossing», qui met en vedette Sofia Helin dans le rôle de la princesse héritière norvégienne Märtha et Kyle MacLachlan dans le rôle du président Roosevelt, célébrera sa première mondiale. La série dramatique douce-amère «257 raisons de vivre» tourne autour du charmant Zhenya. Après le lancement réussi de la première saison, une deuxième est en route pour début 2021. Enfin, la série courte surnaturelle Nordic YA «Cryptid» fêtera également sa première mondiale à Canneseries.

Un autre drame YA pour Beta Film au Mipcom est “Alive and Kicking”, la nouvelle série d’Albert Espinosa, créateur de “Red Band Society”, et la série dramatique captivante “The Sea Beyond”, qui se déroule à Naples, sur une amitié improbable dans le cadre approximatif d’une prison pour jeunes.

La série à suspense mystère «Dead Mountain», basée sur les fichiers déclassifiés de l’incident réel du col Dyatlov, célébrera également sa première mondiale.

Aussi au Mipcom sera «Tell Me Who I Am», une série limitée basée sur le best-seller mondial «Dime Quién Soy» de Julia Navarro, qui a joué aux festivals de cinéma de San Sebastian et de Zurich, ainsi que «Labyrinth of Peace», le portrait à gros budget d’une dynastie familiale industrielle, qui sera disponible pour la première fois pour les acheteurs internationaux.