Après la scission moins qu’amiable entre DOOM Eternal Compositeur Mick Gordon et Bethesda, il s’agissait de savoir qui remplacerait Gordon dans la prochaine extension du DLC «The Ancient Gods». Eh bien, qui de mieux pour mener un assaut sonore dans un jeu de tir que quelqu’un qui fait ça depuis plus d’un moment?

C’est vrai, Andrew Hulshult, qui a marqué des tireurs de retour comme CRÉPUSCULE, les Doom brutal mod (qui est disponible gratuitement, alors obtenez-le), Wrath: Aeon of Ruin et le prochain Prodeus, fait ce qui est nécessaire pour garantir que les déchirures et les déchirures dans DOOM Eternal restent comme telles.

Hulshult a annoncé sur Twitter qu’il collaborerait avec l’ingénieur id Software David Levy, qui était intervenu pour terminer la bande originale de DOOM Eternal après que des difficultés avec Gordon soient apparues.

The Ancient Gods, Part One, sera lancé le 20 octobre sur PC, PlayStation 4 et Xbox One. Les versions PlayStation 5, Xbox Series X et Switch de DOOM Eternal devraient également sortir.