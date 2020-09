Bethesda Softworks a révélé plus de détails sur l’extension One Wasteland à venir dans le patch 22 de Fallout 76. Le dernier patch vous donne essentiellement toute la liberté du monde car vous pouvez explorer où vous voulez, avec qui vous voulez, même si vous êtes une marque -nouveau du jeu. Le patch démarre également la saison 2: Armor Ace, qui ajoute des avantages légendaires pour une diversité de construction encore plus grande. De plus, il ajoutera également de toutes nouvelles missions quotidiennes répétables sous la forme d’Opérations quotidiennes. Vous pouvez lire plus de détails sur le patch ici, car les développeurs passent en revue tous les détails de ce que vous pourrez vivre avec le patch 22. Vous pouvez lire certains des détails ci-dessous avec la bande-annonce.

Eh bien, n’ayez pas l’air chic dans votre nouvelle armure, gracieuseté de Bethesda Softworks.

Fallout 76: Un désert

One Wasteland égalise les règles du jeu pour tous les joueurs sous la forme de combats et de récompenses rééquilibrés. Désormais, les joueurs de tous niveaux peuvent faire équipe et sauter n’importe où dans les Appalaches et avoir toujours une expérience de combat équilibrée et recevoir des récompenses adaptées au niveau. L’ensemble des Appalaches est maintenant ouvert aux joueurs de niveau inférieur, tandis que les joueurs vétérans peuvent retourner dans des zones auparavant de bas niveau et relever un nouveau défi.

Saison 2: Armor Ace

La saison 2 démarre également avec le patch 22 et propose un nouveau S.C.O.R.E. planche et toutes nouvelles récompenses. Dans la saison 2, les joueurs rejoindront le véritable champion américain, Armor Ace, et sa patrouille patriotique Power Patrol dans leur marche vers la liberté à travers le monde pour vaincre le Subjugator! Comme pour The Legendary Run, Armor Ace sera gratuit pour tous les joueurs et comprendra 100 rangs disponibles avec de toutes nouvelles récompenses, notamment: un ensemble de murs et de plafonds de serre, une tenue de subjugateur, un ensemble d’armures de puissance Power Patrol unique, et plus encore.

Avantages légendaires

À partir du niveau 50, les joueurs de Fallout 76 peuvent désormais débloquer des emplacements d’avantage légendaire. Chaque avantage légendaire a quatre rangs qui sont débloqués en supprimant les cartes Perk indésirables. Découvrez quelques-uns des avantages légendaires inclus dans la mise à jour:

Brawling Chemist – Génère automatiquement une puissante chimie améliorant le combat à intervalles réguliers

Dommages collatéraux – Les ennemis tués avec une arme de mêlée ont une chance d’exploser

Redémarrage – Chance de relancer automatiquement avec une santé complète si vous mourez en armure assistée

Opérations quotidiennes

Les joueurs de Fallout 76 peuvent tirer encore plus de leurs courses de donjons avec Daily Ops, un nouveau système qui ajoute la rejouabilité aux donjons. Les opérations quotidiennes permettent aux joueurs de sauter dans l’un des donjons des Appalaches et de combattre des vagues difficiles d’ennemis aléatoires tout en complétant une série d’objectifs. En plus des ennemis et des objectifs aléatoires, les ennemis affrontés auront également leurs propres rebondissements. Un nouveau système de mutation ennemie donne à chaque ennemi une «superpuissance» qui oblige les joueurs à ajuster leur stratégie et leurs tactiques à la volée.