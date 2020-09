Les sœurs Sanderson pourraient être ressuscitées encore une fois pour Hocus Pocus 2. Une suite du classique très apprécié des années 90 d’Halloween a été confirmée comme étant en préparation au début de cette année, et maintenant un nouveau rapport indique que les trois sœurs sorcières de l’original font un retour sur la photo.

The DisInsider a appris que Bette Midler, Sarah Jessica Parker et Kathy Najimy ont eu des discussions pour revenir en tant que Winifred, Sarah et Mary Sanderson dans le suivi tardif, qui devrait atterrir sur Disney Plus. Le point de vente est incapable de dire si le trio a réellement signé le long de la ligne pointillée pour le moment, mais des sources les ont informés que les actrices étaient en discussion pour reprendre leurs rôles via Zoom.

C’est une bonne nouvelle, mais pas si surprenante. Lorsque le projet a été annoncé, on nous a dit qu’ils reviendraient probablement tous. D’autant que Midler, Parker et Najimy ont déclaré qu’ils seraient intéressés à retourner à Salem au fil des ans. Plus récemment, Parker a déclaré dans une interview cet été que les stars sont très «hospitalières» à l’idée de monter à bord de leurs balais une deuxième fois.

À ce stade, on ne sait pas si les autres stars du film pourraient revenir à leurs côtés. Le film de 1993 présentait Omri Katz, Vinessa Shaw et Thora Birch comme les trois enfants qui ont accidentellement ramené les Sanders à la vie le soir d’Halloween. Birch, récemment vue sur The Walking Dead, a déclaré qu’elle serait prête à recevoir une invitation à reprendre son rôle, mais rien n’a encore été confirmé.

Adam Shankman de Hairspray dirige, basé sur un script de Jen D’Angelo (Workaholics), et bien que les détails de l’intrigue n’aient pas encore été révélés, nous pouvons probablement travailler sur les bases: un autre adolescent vierge allume la bougie noire à l’heure de la sorcellerie, ressusciter les sœurs et menacer à nouveau les enfants de Salem.

Dites-nous, cependant, êtes-vous excité pour plus de sœurs Sanderson dans Hocus Pocus 2? Donnez votre avis dans les commentaires ci-dessous.