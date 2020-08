Quelques heures à peine après avoir annoncé la sortie le 4 septembre de son nouvel album, «Detroit 2», Big Sean a sorti «Deep Reverence», une chanson de l’album mettant en vedette le regretté Nipsey Hussle, assassiné à Los Angeles en mars de l’année dernière.

Quand un fan a tweeté «J’ai hâte d’entendre ce morceau de Nipsey» à Sean et au producteur Hitboy, le rappeur a répondu: «Que dirais-je de le laisser tomber ce soir? !!! Le monde a besoin d’entendre et de ressentir la présence de Nipsey! Et bien sûr, quelques heures plus tard, la chanson est arrivée.

Hussle rappe sur l’intro et le refrain de la chanson, bien que le couplet de Sean ait été clairement enregistré après la mort de son ami: il rappe qu’il a contacté Kendrick Lamar après que Hussle a été tué pour éclaircir certaines différences publiques qu’ils avaient eues qui, selon lui, étaient exagérées:

La plupart des filles que je connais sont accros aux médias sociaux /

Tout le temps qu’ils ont passé, ils auraient pu écrire des encyclopédies /

Maman a dit qu’il ne fallait qu’une seule fois pour retrouver tout votre Wikipédia /

Et en tant que ton fils, je peux voir le type de lumière dans laquelle tu me vois /

Après ce qui est arrivé à Nipsey, j’ai contacté Kendrick /

Ce n’était même pas de vrais problèmes là-bas pour commencer /

Manque de communication et informations erronées /

Des gens alimentés par leur ego, c’est comme mélanger les flammes avec le diesel

“Detroit 2” est le successeur de “Detroit”, la quatrième mixtape de Sean, sortie en 2012 – près de huit ans avant la sortie de “Detroit 2” – avec Kendrick Lamar, French Montana, J. Cole, Juicy J , Kendrick Lamar, King Chip, Royce da 5’9 ″ et Tyga. Il a sorti quatre albums: «Enfin célèbre» (2011), «Hall of Fame» (2013), «I Decided», «Dark Sky Paradise» (2015) et «Twenty88», sa collaboration en 2016 avec Jhené Aiko.