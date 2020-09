Big Sean a révélé qu’il regrettait d’avoir créé sa chanson tristement célèbre, “IDFWU”, sur son ex-fiancée Naya Rivera.

Dans une interview avec Vulture publiée mardi 1er septembre, le rappeur s’est confié sur le décès de son ex pour la première fois. Il a également parlé de sa chanson, qui a été écrite sur Rivera.

Le journaliste a demandé s’il aurait encore fait la chanson en sachant qu’elle serait décédée si tôt. “C’est une question à laquelle il est difficile de répondre parce que j’en traite encore beaucoup”, a-t-il déclaré.

«Je ne me sens pas à l’aise d’en parler parce que je veux la respecter», a-t-il poursuivi. “Elle a eu un tel impact sur les gens, et elle a fait tellement de grandes choses dans sa vie et sa carrière que c’était blessant même d’avoir ça [song] être associé avec elle. “

Alors que la plupart des gens le considéreraient comme une “chanson dissidente”, il a affirmé que “ce n’était pas un désaccord pour elle”. Sean a également dit qu’il avait joué la chanson pour elle. “Elle le savait et elle l’aimait”, at-il ajouté. “Nous avons eu une rupture qui était très publique, et nous étions jeunes et nous nous sommes pardonnés et sommes partis de ça. Si j’avais su que quelque chose de tragique se serait produit, je n’aurais jamais fait la chanson.”

Rivera et Sean ont commencé à sortir ensemble au début de 2013 et se sont fiancés en octobre 2013. En avril 2014, Sean a rompu les fiançailles.

Le 8 juillet, Rivera a disparu alors qu’elle naviguait sur le lac Piru avec son fils Josey, âgé de 4 ans. Son corps a été retrouvé par les équipes de recherche et de sauvetage le 13 juillet. Elle a été inhumée lors d’un enterrement privé le 24 juillet.