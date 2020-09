Big Show a récemment pris le temps de s’asseoir avec la WWE Inde pour partager son point de vue sur un certain nombre de sujets, y compris les meilleurs conseils qu’il ait jamais reçus dans le domaine de la lutte professionnelle. Il a dit que Big Boss Man et Macho Man étaient les deux qui lui avaient donné les meilleurs conseils alors qu’il était en train de monter.

“Je dirais que l’un des premiers conseils que j’ai reçus était du légendaire Big Boss Man”, a déclaré Big Show. «J’étais dans l’entreprise depuis environ 6 mois et j’étais à la WCW. J’allais dans la salle de gym alors qu’il sortait et nous avons parlé un peu. C’était un gars super sympa. Il a dit: “Enfant, sois gentil avec tout le monde et sois humble en montant parce que tu rencontres les mêmes personnes en descendant.”

«Il avait raison, car ce sommet de la montagne est en constante évolution. Si vous êtes impoli et idiot sur le chemin du sommet, il n’y aura aucun soutien pour vous lorsque vous devez vous retirer pour quelqu’un d’autre chaque fois que ce moment viendra. Cela et le Macho Man Randy Savage me disaient tout le temps: «Gardez cette carte de crédit dans votre portefeuille et n’essayez pas de courir avec les Jones». Je pense que Macho Man avait encore son argent à la dent – il était très frugal.

Big Show a ensuite répondu à la question de savoir s’il souhaitait ou non travailler avec Keith Lee, qui a récemment été appelé sur la liste principale. Big Show a déclaré qu’il était prêt à travailler avec lui tant que cela contribuerait à élever sa carrière.

“Keith a une tonne d’élan derrière lui en ce moment”, a déclaré Big Show. «C’est un formidable concurrent. Je pense que s’il y avait une opportunité pour moi de monter sur le ring avec Keith et de l’aider dans son voyage d’une manière, d’une forme ou d’une autre, j’adorerais le faire. De plus, il a un bon coffre pour hacher.

On a ensuite demandé à Big Show de partager ses réflexions sur The Great Khali et il a révélé que Khali était un gars formidable qui restait toujours calme et ne se faisait jamais ébranler tout en offrant son soutien aux efforts actuels de Khali.

“Khali – il est merveilleux”, a déclaré Big Show. «Vraiment l’une des personnes les plus gentilles que vous rencontrerez jamais. Il a un cœur énorme et il est très froid. Il ne s’énerve pas beaucoup et se détend. Il avait un grand sens de l’humour et je suis heureux de voir qu’il prend ses expériences et réinvestit cela dans la prochaine génération. Vraiment très heureux pour lui.

Un fan a ensuite demandé à Big Show ce qu’il prévoyait de faire après sa retraite de la compétition sur le ring et il a révélé son désir de rester impliqué dans l’entreprise.

“Me connaissant, si je me retire de la compétition dans un ring de la WWE, je serai toujours impliqué d’une manière ou d’une autre”, a répondu Big Show. «Soit aider les jeunes Superstars dans les coulisses, soit je me lance dans une sorte de projet qui reste occupé. Je suis un gars de ce qui est aujourd’hui, de ce qui est demain. Je ne regarde pas dans le passé – vous pouvez apprendre du passé et apprendre de vos erreurs et essayer de ne pas les répéter. Vivre dans des gloires passées ou des distinctions passées vous empêche de créer de nouveaux moments mémorables. Donc, c’est toujours en avant et en haut. Ce sera quelque chose de rapide et de positif, bien sûr.

Vous pouvez consulter l’interview complète dans la vidéo ci-dessus.

