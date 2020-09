Bigg Boss 14 sera maintenu en lock-out cette saison. Salman Khan est de retour avec la nouvelle saison, qui va être différente à bien des égards. Le spectacle aura 14 concurrents enfermés à l’intérieur pendant quatre mois. Jasmin Bhasin, Ribbhu Mehra, Naina Singh, Sakshi Chopraa sont quelques-uns des noms confirmés pour la série. Bien sûr, chaque semaine, il y aura des tests COVID-19 sur chaque concurrent. La propreté sera beaucoup plus élevée qu’avant. Voici ce à quoi nous ne pouvons pas nous attendre cette saison…. Lire aussi – Bigg Boss 14: De la répression des combats physiques aux articles de cuisine séparés, COVID-19 a changé la saveur du spectacle

Pas de combats physiques

Bien que nous n’aimions peut-être pas un comportement ouvertement agressif à l’intérieur de la maison, il est indéniable que cela garantit les globes oculaires. Les promotions où nous voyons deux candidats sur le point de se livrer à une bagarre physique sont ce qui maintient les gens accrochés à l’émission de télé-réalité. Bigg Boss 13 était extrêmement agressif. Les fans se souviendront du combat chai entre Sidharth Shukla-Rashami Desai-Arhaan Khan et les nombreuses fois où Sidharth Shukla et Asim Riaz se sont poussés au cours du spectacle. Lire aussi – Bigg Boss 14: “ Nous n’avons pas procédé à des coupes budgétaires pour notre marketing ”, RÉVÈLE Sapangeet Rajwant, responsable numérique

Pas de partage de lits

C’est un autre problème majeur pour les fabricants. De nombreuses images proviennent de la chambre à coucher. Les conversations de minuit entre amis / partenaires au lit ajoutent beaucoup de piquant au spectacle. Encore une fois, les fans se souviendront du type de contenu que Sidharth Shukla et Shehnaaz Gill ont donné à l’émission alors qu’ils bavardaient la nuit. Le nok-jhok dans la chambre est un élément essentiel de toute histoire d’amour naissante. Dans Bigg Boss 11, Puneesh Sharma et Bandgi Kalra ont également donné un contenu énorme de la chambre avec leurs discussions coquines. Lire aussi – Bigg Boss 14: Vikas Gupta SUPPRIMÉ de la liste des invités à la dernière minute, dit: “ J’étais parti pour ça mais ils ont changé d’avis ”

Moins de duels verbaux

L’hygiène et l’assainissement étant primordiaux cette saison, on peut prévoir que cela aura un impact sur le salon. Dans des conditions défavorables, les gens finissent également par se battre pour la vaisselle, l’utilisation des toilettes, la nourriture et autres. Nous pensons que tout cela sera moindre cette saison car l’accent sera mis sur la santé des candidats. Cela réduira les tamasha divers qui se produisent de temps en temps.

Pensez-vous que ces facteurs diminueront le charme de la saison? Faites-nous savoir avec vos commentaires…

