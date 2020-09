Le tournage de Bigg Boss 14 a commencé. Il semble que la chaîne ait obtenu la permission du gouvernement et commencé à travailler sur le premier épisode. Certains des candidats ont déjà tourné pour leur partie d’introduction et leurs segments de danse. Salman Yusuff Khan est le chorégraphe. Il a dit une photo de son mode de travail sur ses histoires Insta. Il semble que ceux qui ont terminé vont maintenant entrer dans la période de quarantaine obligatoire. Le tournage de la grande première a donc commencé. La partie restante sera tournée à partir du 1er octobre 2020. La première sera diffusée le 4 octobre sur Colors. Cette saison aura 14 concurrents et sera une spéciale de verrouillage. Lire aussi – Bigg Boss 14: les concurrents commencent à tirer; Salman Yusuff Khan chorégraphie des segments d’introduction

Salman Yusuff Khan fait partie de Bigg Boss depuis des années. L’année dernière, il a chorégraphié la finale. Le beau gourou de la danse a partagé une photo de ses histoires Insta. Cette saison, des noms comme Jasmin Bhasin, Sakshi Chopraa, Ribbhu Mehra, Naina Singh, Nishant Singh Malkani, Eijaz Khan, Jaan Kumar Sanu, Sneha Ullal et d’autres ont été signalés par certaines chaînes. Bien sûr, la liste finale ne devient évidente qu’à la date de la première. Le spectacle sera quelque peu différent cette saison étant donné les règles de verrouillage dans le pays. Les fabricants prennent toutes les précautions. Lire aussi – Bigg Boss: Sidharth Shukla, Gauahar Khan, Gautam Gulati – qui est votre gagnant préféré des saisons passées? – Votez maintenant

Les fabricants de Bigg Boss 14 vont mettre les acteurs en quarantaine pendant un certain temps. Il semble que des tests pour COVID-19 seront effectués chaque semaine sur les plateaux pour l’équipage et les concurrents. La grande attraction est la présence des anciens concurrents Hina Khan, Sidharth Shukla, Monalisa et Gauahar Khan. Ils seront à l’intérieur pendant une période de 14 jours. Il semble qu’ils auront des pouvoirs spéciaux et donneront des tâches à ceux qui sont à l’intérieur. Tous ces gens ont d’énormes fans, nous sommes donc impatients de voir la réaction. Les promos de tout le monde sauf celle de Monalisa ont été diffusées. Tous les yeux seront rivés sur cette saison pour voir si la magie de Bigg Boss 13 peut être recréée! Lire aussi – Bigg Boss 14: De la répression des combats physiques aux articles de cuisine séparés, COVID-19 a changé la saveur du spectacle

Restez à l’écoute de BollywoodLife pour les derniers scoops et mises à jour de Bollywood, Hollywood, South, TV et Web-Series.

Cliquez pour nous rejoindre sur Facebook, Twitter, Helo et Instagram.