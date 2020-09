Bigg Boss 10 célèbre Monalisa alias Antara Biswas a nié la nouvelle de son entrée dans la maison Bigg Boss 14 en tant qu’invité spécial. Voici ce qu’elle a à dire à propos de sa participation à la prochaine saison de l’émission animée par Salman Khan.

Écrit par



Bureau Pinkvilla



6401 lit Mumbai Mis à jour: 22 septembre 2020 10h30 Bigg Boss 14: Monalisa alias Antara Biswas SQUASHES les rumeurs d’être un “ invité spécial ” dans l’émission de Salman Khan

Bigg Boss 14 est en passe de donner aux fans la dose de divertissement indispensable. Comme on sait déjà que cette saison sera «très différente» du passé. Non seulement elle sera inspirée par la situation de verrouillage, mais de nouvelles règles, luxes et protocoles seront ajoutés pour la rendre plus intéressante. La liste provisoire des concurrents faisant des rondes a intrigué l’intérêt des téléspectateurs, et ils ont hâte que Bigg Boss 14 commence.

Il y a quelques jours à peine, il a été révélé et confirmé que certains candidats forts des saisons précédentes entreraient dans la maison BB 14 en tant qu’invités spéciaux. Les promos de Sidharth Shukla, Hina Khan et Gauahar Khan pour Bigg Boss 14 ont piqué la curiosité du public de premier ordre. En dehors de ces trois, le nom d’un autre ancien joueur populaire était très attendu pour faire partie de BB 14. Eh bien, nous parlons de Monalisa alias Antara Biswas, qui a fait tourner les têtes avec ses singeries dans Bigg Boss saison 10.

LIRE AUSSI: Bigg Boss 14: le nom de Vikas Gupta SUPPRIMÉ de la liste des “ invités spéciaux ” de l’émission de Salman Khan au dernier moment

Plusieurs rapports des médias ont précédemment affirmé que Monalisa serait également un invité spécial sur Bigg Boss 14 et tirerait pour une promo pour le même. Cependant, l’actrice a maintenant nié une telle nouvelle. Oui, dans une discussion récente avec un portail de divertissement de premier plan, Monalisa a écrasé les rumeurs, affirmant qu’elles ne sont pas vraies. Elle a également précisé qu’elle ne visait aucune promo spéciale pour Bigg Boss 14. Cependant, il serait intéressant que Monalisa répande sa magie dans BB 14.

Pendant ce temps, une vidéo BTS de l’animateur Salman Khan des décors de l’émission de téléréalité controversée a été publiée et a laissé tout le monde impatient pour la saison. Dans la vidéo, l’équipe de production prend toutes les mesures de précaution conformément aux nouvelles directives, tandis que Salman interagit avec elles, répète ses lignes et tire pour les promotions.

La saison 14 de Bigg Boss devrait sortir le 3 octobre 2020 à 21 heures sur Colors TV.

LIRE AUSSI: Bigg Boss 14 Photos de l’intérieur de la maison FUITE: La nouvelle maison améliorée de l’émission organisée par Salman Khan laisse les fans enthousiastes

x Votre commentaire a été soumis à la file d’attente de modération