La plate-forme de vidéo courte chinoise Bilibili va racheter près de 10% des parts de la société de production et de la plate-forme de streaming spécialisée Huanxi Media. Il paiera 66 millions de dollars (513 millions de dollars HK) pour la participation.

Les deux sociétés signeront également un accord de coopération de cinq ans qui donnera à Bilibili et Huanxi les droits exclusifs sur le contenu cinématographique et télévisuel provenant de l’écurie de production de Huanxi.

Parmi les plus grands soutiens de Huanxi figurent le réalisateur Ning Hao («Crazy Alien», «No Man’s Land») et l’acteur-producteur Xu Zheng («Lost In Thailand», «Dying to Survive»). travaux.

Huanxi dit qu’il s’attend à ce que «Run For Young», une série dramatique sur Internet en propriété exclusive, soit parmi les premiers titres télévisés traités dans le cadre de l’accord. De même, il s’attend à ce que le drame sportif de Peter Chan Ho-sun «Leap» soit le premier film à bénéficier de l’accord. Se concentrant sur l’équipe féminine de volleyball triomphante de Chine, le film devrait faire ses débuts dans les cinémas en octobre pour la prochaine fête nationale, puis apparaître simultanément sur les plateformes Huanxi et Bilibili après la fin de la sortie en salles.

Huanxi doit émettre de nouvelles actions équivalant à 9,9% de son capital élargi, et Bilibili, cotée au NASDAQ, paiera 1,41 $ HK par action pour la participation de 9,9%, proche du cours de clôture vendredi des actions à la Bourse de Hong Kong. Bilibili peut nommer un directeur non exécutif au conseil d’administration de Huanxi. Huanxi dit qu’environ quatre cinquièmes des nouveaux fonds seront dépensés pour le contenu, avec 13 millions de dollars destinés au fonds de roulement général.

Bilibili est souvent appelé YouTube de la Chine, mais est peut-être spirituellement plus proche d’un croisement entre Reddit et Twitch. Cependant, après avoir émergé de l’univers de l’anime-bande dessinée et des jeux, il a commencé à diffuser du contenu de forme plus longue et à conclure des pactes de coproduction avec de grandes entreprises telles que la BBC et Discovery.

Au fur et à mesure qu’il grandissait et commençait à défier les principales plateformes de streaming chinoises, Bilibili a également suscité l’intérêt d’entreprises encore plus grandes. Début 2019, Alibaba a acquis une participation de 8%, tandis qu’en avril de cette année, Sony a annoncé qu’il investirait 400 millions de dollars dans l’entreprise.

Huanxi a ébranlé l’industrie cinématographique chinoise au début de la crise des coronavirus lorsqu’elle est passée habilement de «Lost in Russia» d’une sortie en salle à une approche directe au streaming, en partenariat avec Bytedance, la société qui possède Douyin et son équivalent international TikTok. Les deux sociétés ont également signé un accord de coopération plus large, mais un porte-parole de Huanxi a déclaré à Variety que toutes les conditions de son accord avec Bytedance avaient été respectées et qu’il n’y avait pas de conflit entre les accords Huanxi-Bytedance et Huanxi-Bilibili.