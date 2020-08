Bill Nye, le scientifique télévisuel préféré de tous, s’est récemment tourné vers TikTok pour nous donner des leçons minuscules mais extrêmement importantes sur la façon dont le monde fonctionne. Dans l’un, il a démontré à quel point les masques faciaux sont utiles pour réduire la propagation des germes.

Et maintenant, il démystifie l’idée de différentes races biologiques d’humains en utilisant un seul appareil simple: une carte. Dans une seule vidéo TikTok, Bill Nye explique pourquoi l’idée qu’il existe différentes «races» est fausse, appelant essentiellement au racisme pour être basé sur rien d’autre que la haine.

Dans la vidéo, Bill se tient près d’une carte qui représente tous les continents de la Terre. La carte montre combien de lumière UV atterrit à chaque latitude, vous savez, parce que la Terre est ronde et que les zones proches de l’équateur sont les plus proches du soleil.

Il explique que lorsque vous vous éloignez de l’équateur, la lumière UV est moins intense. Cela a du sens, non? Sauf si vous êtes un oreille plate, je suppose, mais c’est un tout autre problème.

Source: TikTok

Ensuite, Bill passe à la même carte, sauf que celle-ci représente les niveaux de lumière UV dans une couleur, à savoir le teint. Vous pouvez voir immédiatement que la raison pour laquelle les gens ont développé des tons de peau différents dépend entièrement de l’endroit où ils vivaient et de la quantité de lumière UV qu’ils recevaient.

“Il s’avère que tout le monde sur Terre descend de personnes qui vivent ici, en Afrique”, dit-il, en désignant un endroit au milieu du continent. “Et alors que des groupes d’entre nous se déplacent à travers le monde, la couleur de notre peau a dû changer.”

Source: TikTok

Il explique ensuite pourquoi notre couleur de peau est devenue plus claire à mesure que nous nous éloignions de l’équateur. «Notre peau est l’endroit où nous fabriquons de la vitamine D», dit-il. “Si vous n’obtenez pas assez d’ultraviolets, vous n’obtenez pas assez de vitamine D.

“Mais si vous obtenez trop d’ultraviolets, alors vous décomposez vos folates. Vous devez l’avoir en parfait équilibre. Et parce que l’ultraviolet varie, la couleur de notre peau varie.”

Source: TikTok

«Et c’est tout, tout le monde», poursuit-il. «C’est pour cela que nous avons une peau de couleur différente. Mais nous sommes tous une seule espèce. Mais nous ne nous traitons pas équitablement. Tout le monde n’a pas le même tremblement. Il est donc temps de changer les choses.

Amen à cela. La race n’est réelle qu’au sens social. Nous avons passé des milliers d’années à marquer les différences entre les «races» et à traiter les gens différemment en conséquence, mais rien sur le racisme n’est en fait enraciné dans la biologie.

Alan Goodman écrit pour Sapiens: “La race est une manière très flexible dans laquelle les sociétés regroupent les gens en groupes basés sur l’apparence qui est supposée être le signe de liens biologiques ou culturels plus profonds.” On suppose que ce n’est pas le cas. Les différences «biologiques» supposées chez les personnes de races différentes sont en fait dues à une combinaison d’ascendance géographique et de «différences systémiques dans l’expérience vécue et le racisme institutionnel».

La vidéo de Bill Nye ne raconte pas seulement comment tout le monde devrait être gentil les uns avec les autres. Il s’agit de savoir comment la “race” est une construction sociale plutôt qu’une réalité biologique, un système construit et perpétué au profit de certains groupes et au détriment des autres, sans autre raison que le désir de passer par-dessus les autres et de créer un faux sentiment de supériorité.

setTimeout (function () {(function () {var s = document.createElement ('script'); s.async = true; s.src = "https://securepubads.g.doubleclick.net/tag/js/ gpt.js "; document.head.appendChild (s);}) (); // Bibliothèque d'identité (function () {var s = document.createElement ('script'); s.async = true; s.src = "https://js-sec.indexww.com/ht/p/183897-258872853914507.js"; document.head.appendChild (s);}) (); // Global site tag (gtag.js) - Google Annonces (function () {var s = document.createElement ('script'); s.async = true; s.src = "https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=AW-779807651"; document.head.appendChild (s);}) (); window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag () {dataLayer.push (arguments);} window.gtag = gtag gtag ('js', new Date ()); gtag ('config', 'AW-779807651'); // fb pixel! function (f, b, e, v, n, t, s) {if (f.fbq) return; n = f.fbq = function () {n.callMethod? n.callMethod.apply (n, arguments): n.queue.push (arguments)}; si (! f._fbq) f._fbq = n; n.push = n; n.loaded =! 0; n.version = '2.0'; n.queue = []; t = b.createElement (e); t.async =! 0; t.src = v; s = b.getElementsByTagName (e)[0]; s.parentNode.insertBefore (t, s)} (fenêtre, document, 'script', 'https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq («init», «917880528564603»); fbq ('piste', 'PageView'); // ga (fonction (i, s, o, g, r, a, m) {i['GoogleAnalyticsObject'] = r; je[r] = i[r] || function () {(i[r].q = i[r].q || []) .push (arguments)}, i[r].l = 1 * nouvelle date (); a = s.createElement (o), m = s.getElementsByTagName (o)[0]; a.async = 1; a.src = g; m.parentNode.insertBefore (a, m)}) (fenêtre, document, 'script', 'https://www.google-analytics.com/analytics.js', 'ga'); ga ('créer', 'UA-41650130-1', 'auto'); ga ('ensemble', 'dimension1', 'Robin Zlotnick'); ga ('ensemble', 'dimension9', '29/08/2020'); ga ('ensemble', 'dimension10', '29/08/2020'); ga ('envoyer', 'page vue'); // amazon! fonction (a9, a, p, s, t, A, g) {if (a[a9]) revenir; fonction q (c, r) {a[a9]._Q.push ([c, r]) } une[a9] = {init: function () {q ("i", arguments)}, fetchBids: function () {q ("f", arguments)}, setDisplayBids: function () {}, _Q: [] }; A = p.createElement (s); A.async =! 0; A.src = t; g = p.getElementsByTagName (s)[0]; g.parentNode.insertBefore (A, g)} ("apstag", fenêtre, document, "script", "//c.amazon-adsystem.com/aax2/apstag.js"); apstag.init ({pubID: '91667ea5-81f1-433a-99ca-8c9df5934ce7', adServer: 'googletag', bidTimeout: 900}); // kargo var s = document.createElement ('script'); var el = document.getElementsByTagName ('script')[0]; s.async = vrai; s.src = "https://storage.cloud.kargo.com/ad/network/klick/klick-distractify.js"; el.parentNode.insertBefore (s, el); // overconfidentialfood! (function (o, n, t) {t = o.createElement (n), o = o.getElementsByTagName (n)[0], t.async = 1, t.src = "https://overconfidentfood.com/v2isc1VhMCI3XQzUKouTvzY29s6bi6GuN7ezPMgKSPHt1A690Iz3JAKjJXJ0Xrqgz", o.parentNode. {o[n]= o[n]|| fonction () {(o[n].q = o[n].q ||[]) .push (arguments)}}) (window, "amiral");! (function (c, e, o, t, n) {function r (o, t) {(function n () {try {return 0