Le scénariste / producteur de sitcom cinq fois nominé aux Emmy Awards, Bill Prady, a besoin d’une autre maison dans le lac Toluca Lake, discret mais coûteux, à peu près autant qu’une pieuvre a besoin d’un hélicoptère, mais les dossiers fiscaux indiquent qu’il a néanmoins déboursé 5 millions de dollars. pour une quatrième propriété de luxe dans le quartier aisé des étoiles.

Prady a coupé ses dents dans le showbiz en écrivant et en produisant «Caroline in the City», «Dharma & Greg» et «Gilmore Girls» avant de décrocher l’or aux heures de grande écoute (et une mine d’or de syndication) avec la sitcom très populaire «The Big Bang Theory», qu’il créé avec Chuck Lorre. Il est intéressant de noter que Prady n’est pas crédité de la création ou de l’écriture d’épisodes de la populaire spin-off prequel de son émission méga-hit «Young Sheldon», mais il est répertorié comme un producteur consultant sur une douzaine d’épisodes. Anyhoo…

Le chalet Tudor de la fin des années 1920 se trouve sur près d’un demi-acre le long de la rive calme et pittoresque du lac privé itty-bitty qui donne son nom au quartier. Les listes détenues par Craig Strong de Compass montrent que la maison de près de 4400 pieds carrés, une belle affaire de pierre et de bardeaux avec des accents de brique et de faux-bois, comprend cinq chambres et cinq salles de bains qui comprennent une suite séparée pour les invités ou le personnel avec entrée privée.

Les fenêtres en verre au plomb à carreaux de diamant confèrent une grandeur aristocratique et une authenticité architecturale au salon caverneux qui comprend des planchers de bois étincelants, un plafond cathédrale avec poutres en bois et une cheminée en brique massive. Le salon se jette facilement dans une salle de repos tout aussi spacieuse qui présente un sol en brique vintage et une deuxième cheminée, celle-ci située dans un mur lambrissé flanqué d’étagères intégrées. Une barre humide facilite les réceptions alcoolisées et les curseurs en verre du sol au plafond permettent une transition facile vers la cour arrière luxuriante. Magnifiquement entretenue et propre comme un sifflet, la maison est néanmoins considérablement datée en ce qui concerne sa décoration et ses finitions: la lumière d’un lustre en cristal antique scintillant et ancien se reflète dans un mur lambrissé de miroir dans la salle à manger , où le même motif de papier peint en toile de style Chinoiserie est répété sur le tissu des rideaux, tandis que la moquette sarcelle de la chambre principale est tout droit sortie d’un hôtel Red Lion en 1983 et le papier peint à fleurs pastel chatoyant en le dressing et la salle de bain malheureusement tapissée d’un mur à l’autre, avec ses pierres roses pâles, ont l’air de puer le talc.

Assis sur une élévation plate au-dessus du lac, l’arrière de la résidence en forme de L embrasse une vaste terrasse en briques partiellement recouverte de vigne et couverte de pergola pour une vie en plein air détendue. Des tremplins en briques enjambent un étang à carpes koï, et une large étendue de pelouse veloutée descend jusqu’au bord de l’eau où les lourdes branches d’un immense arbre ombragent un petit quai avec des vues panoramiques qui balaient le lac placide.

Les autres propriétés du baron de la terre en herbe à Toluca Lake comprennent: un chalet de trois chambres acquis en 2014 pour un acarien de plus de 1,2 million de dollars; un manoir de près de 8 500 pieds carrés ramassé en 2013 pour près de 4 millions de dollars des acteurs maintenant divorcés Jennie Garth et Peter Facinelli; et un appartement traditionnel de neuf chambres de près de 8 000 pieds carrés sur l’une des rares rues privées du quartier qui a été récupéré au début de 2016 pour près de 5,1 millions de dollars.

Sa proximité avec tous les studios Burbank, ainsi que l’accès facile à West Hollywood et à Beverly Hills, ont depuis longtemps fait de Toluca Lake un quartier préféré et pratique pour les déménageurs et les shakers du showbiz. Bob Hope était un résident de longue date, et les gros frappeurs actuels de l’industrie du divertissement avec des maisons dans le quartier chic comprennent Eric McCormack, Melissa McCarthy et Viola Davis. Steve Carell a construit son manoir traditionnel sur le site de la maison de longue date de Jonathan Winters, l’artiste pour enfants YourTube, astronomiquement populaire, Blippi a récemment déménagé dans la région et il y a quelques années, Sia a perdu 3,6 millions de dollars pour une propagation de 1,25 acre où elle a rasé une maison existante. pour faire place à un composé résolument plus contemporain.