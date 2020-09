Dans l’Excellente aventure de Bill & Ted, les adolescents courageux Bill (Alex Winter) et Ted (Keanu Reeves) ont voyagé dans le temps pour s’assurer de réussir leur cours d’histoire. Ils veillaient ainsi à ce que leur groupe Wyld Stallyns puisse continuer à accomplir leur futur destin de salut du monde. Le suivi de la comédie de science-fiction a pris une approche légèrement plus sombre, mais non moins comique; Le faux voyage de Bill et Ted a vu le duo se diriger vers l’enfer, le paradis et revenir pour contrecarrer leur méchant robot sosie et gagner la bataille des groupes. Il n’y a rien de terrifiant à distance dans cette franchise au charme infini; pas même nos héros aux prises avec le Faucheur pour leurs âmes mêmes ne pouvaient faire peur. Sauf, c’est-à-dire pour le lapin de Pâques.

Après que les robots maléfiques aient jeté Bill et Ted d’une falaise dans Bogus Journey, ils sont accueillis dans l’au-delà par la mort (William Sadler). La mort leur dit qu’ils peuvent le défier dans un jeu pour leurs âmes, bien que sa séquence de victoires soit parfaite. Après avoir joué en tant que fantômes sur Terre, le duo plonge en enfer dans une séance qui a mal tourné, les forçant à affronter leurs peurs les plus sombres. Pour Bill, il fait face à sa grand-mère trop affectueuse (également jouée par Winter). Pour Ted, c’est un souvenir d’enfance de voler le panier de Pâques de son jeune frère.

Ce qui revient le hanter de la manière la plus cauchemardesque.

Le jeune Ted (Brendan Ryan) entre dans une atroce maison rose Pepto-Bismol, prend un panier rempli de bonbons adressé à Deacon et monte à l’étage. Un lapin de Pâques très en colère l’attend au sommet. Il se moque de Ted alors qu’il le poursuit dans un couloir sombre de l’Enfer.

C’est une scène brève, et le dessin du lapin de Pâques est assez mignon; pour une marionnette entièrement articulée créée pour tourmenter Ted en enfer, de toute façon. Pourtant, pour un public modeste, cette scène discordante est sortie du champ gauche. Le lapin menaçant, sur fond de rose monotone criard, était un pur carburant de cauchemar pour les jeunes téléspectateurs. Au moins ça l’a fait pour moi.

Fait intéressant, ce moment de terreur aurait pu être décuplé si les cinéastes avaient continué avec la fin initialement prévue. Le plan était que Bill et Ted, vivants et de retour sur Terre, affrontent leurs démons de l’enfer sur le chemin de la bataille des bandes. Le lapin d’origine était carrément docile en enfer par rapport à l’énorme bête terroriste de huit pieds avec des griffes de rasoir créées pour l’apogée. Cette fin n’a pas bien testé les sons de celle-ci et a laissé le réalisateur Pete Hewitt se démener pour la refaire à la dernière minute avant la sortie. Cela explique pourquoi la monstruosité du lapin de Pâques de huit pieds fait son apparition dans la romanisation et l’adaptation de la bande dessinée. Cela explique également pourquoi la scène est apparue sur une carte à collectionner Pro Set.

D’après les bandes-annonces de Bill & Ted Face the Music, il semble que les garçons retourneront en enfer pour leur vieil ami Death. En supposant que Ted a longtemps fait la paix avec son erreur passée, le lapin de Pâques ne devrait pas apparaître. Et c’est probablement pour le mieux, pour les enfants d’aujourd’hui.