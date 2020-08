Thriller de super-héros «Les nouveaux mutants», l’un des premiers grands films à ouvrir depuis que le coronavirus a provoqué la fermeture des salles en mars, a été lancé à 7 millions de dollars ce week-end. Bien que les ventes de billets se situent dans le bas des attentes, le titre Disney and 20th Century Studios marque le plus grand début à ce jour pour une nouvelle version pendant la pandémie.

Environ 60 à 70% des cinémas ont rouvert aux États-Unis et au Canada, selon Disney. Cependant, certains des plus grands marchés cinématographiques, notamment Los Angeles, San Francisco, Seattle, Washington DC, New Jersey et New York, restent fermés. Dans les régions du pays où les théâtres ont repris leurs activités, les salles limitent leur capacité et gardent de l’espace entre les sièges pour se conformer aux mesures de distanciation sociale.

«Nous sommes encouragés par les résultats», a déclaré Cathleen Taff, présidente de la distribution mondiale de Disney. «Nous ne nous attendions pas à ce que tout le monde revienne au cinéma en même temps, mais il y a clairement un appétit.» Elle a souligné que compte tenu de l’environnement en évolution rapide, le studio reste prudent pour aller de l’avant avec les nouvelles versions.

«Ce n’est pas un processus linéaire», a déclaré Taff. «Nous devons rester fluides et travailler avec le cadre de cette nouvelle réalité.»

Même avant que la pandémie ne frappe, «The New Mutants» faisait face à des vents contraires. Le spin-off «X-Men», sur les jeunes mutants découvrant leurs pouvoirs, a connu un voyage particulièrement ardu vers le grand écran puisqu’il était initialement prévu de sortir en 2018. Il aurait subi de nombreuses reprises et a été retardé à plusieurs reprises.

L’analyste David A. Gross, qui dirige le cabinet de conseil en cinéma FranchiseRe, estime que «The New Mutants» aurait généré environ 14 millions de dollars si les 6 000 cinémas du pays étaient ouverts.

“Le chiffre est inférieur aux moyennes des super-héros et des retombées d’horreur”, a déclaré Gross. «Pourtant, c’est une étape positive pour l’entreprise après le week-end dernier.»

«Les nouveaux mutants» se sont inclinés ce week-end aux côtés d’un certain nombre d’offres fraîches, y compris «Bill et Ted face à la musique» de Keanu Reeves et Alex Winter et «L’histoire personnelle de David Copperfield» avec Dev Patel.

«Bill et Ted font face à la musique», le troisième volet de la franchise de comédie de science-fiction, a fait ses débuts simultanément sur les services de location numérique. Sur le plan théâtral, le film a rapporté 1,06 million de dollars sur 1 007 écrans – les ciné-parcs à Salt Lake City, Dallas et Houston représentant une grande partie des recettes. Bien que l’on ne sache pas combien d’argent «Bill et Ted» ont gagné sur les plates-formes de vidéo à la demande premium, Orion Films a rapporté qu’il s’agissait du titre n ° 1 sur iTunes, tandis que le bundle de la série avait le numéro 2. «Bill et Ted 3», réalisé par Dean Parisot, a reçu des critiques majoritairement positives.

“L’histoire personnelle David Copperfield” a fait 520 000 $ à partir de 1 360 cinémas, un démarrage lent pour la comédie classée PG. Basé sur le roman de Charles Dickens, le film a été réalisé par le créateur de «Veep» Armando Iannucci. Searchlight, le studio spécialisé qui distribue le film, prévoit d’étendre «David Copperfield» à près de 100 cinémas supplémentaires à temps pour le week-end de la fête du Travail.

«Les résultats, bien que modestes, signifient un retour au cinéma pour les cinéphiles qui aspirent à la majesté du grand écran», a déclaré Frank Rodriguez, responsable de la distribution de Searchlight.

Parmi les retombées, le thriller de rage au volant de Russell Crowe «Unhinged» a rapporté 2,6 millions de dollars au cours de son deuxième week-end de sortie, portant sa prime totale à 8,8 millions de dollars.

