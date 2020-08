Le film nord-américain revenant lentement, “The New Mutants” de Disney a livré un montant respectable de 750 000 $ en avant-premières de jeudi soir au pays.

Le spin-off «X-Men» a été suivi pour un week-end d’ouverture de 7 millions de dollars à 10 millions de dollars dans 2 412 emplacements. Le numéro d’aperçu correspond à «Stuber», qui a ensuite ouvert avec un week-end de 8,2 millions de dollars en juillet 2019. C’est mieux que «Strangers: Prey at Night» de 2018, qui a généré 610 000 $ en avant-premières et un week-end de lancement de 10,4 millions de dollars, et «Bad Times at the El Royale », qui a rapporté 575 000 $ en avant-premières et 7,1 millions de dollars pour son premier week-end.

“The New Mutants” a été réalisé par Josh Boone et met en vedette Maisie Williams, Anya Taylor-Joy, Charlie Heaton, Alice Braga, Blu Hunt et Henry Zaga en tant que jeunes mutants détenus dans une installation secrète luttant pour se sauver. Il était initialement prévu pour la sortie de la 20th Century Fox en 2018, mais a été retardé à plusieurs reprises depuis.

La suite de la comédie d’UA-Orion «Bill & Ted Face the Music», avec Keanu Reeves et Alex Winter, sera lancée dans 1 007 salles tout en étant simultanément diffusée en vidéo à la demande; La comédie dramatique de Searchlight «L’histoire personnelle de David Copperfield» ouvrira sur 1 360 écrans; et «Fatima», basée sur la foi, de Picturehouse fera ses débuts sur 215 sites.

Les vernissages seront un test du désir des cinéphiles de retourner dans les salles, qui ont imposé des exigences de distance sociale. Les gouvernements des États de Californie et de New York – deux des plus grands marchés du cinéma – n’ont pas encore autorisé la réouverture des cinémas. Les dégâts causés par l’ouragan Laura limiteront le favoritisme en Arkansas, en Louisiane et au Texas.

«Unhinged» de Solstice Studios, un thriller mettant en vedette Russell Crowe, a remporté 4 millions de dollars le week-end dernier lors de la première sortie en salles majeure depuis mars et a joué dans 1823 salles en Amérique du Nord, marquant la sortie la plus large depuis le début de la pandémie. Mercredi, son total national avoisinait 6 millions de dollars.