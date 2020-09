«Tenet» de Christopher Nolan franchira samedi la barre des 100 millions de dollars à l’international. Le thriller sinueux a rapporté un peu plus de 20 millions de dollars en Chine jusqu’à présent ce week-end.

L’épopée de guerre historique chinoise “The Eight Hundred” se bat actuellement avec “Tenet” pour la première place au box-office dans l’Empire du Milieu. Warner Bros., le studio derrière «Tenet», ne publiera pas de numéros nationaux avant dimanche. Le film a ouvert aux États-Unis cette semaine, mais ne sera pas projeté sur les principaux marchés tels que Los Angeles et New York, où les cinémas restent fermés en raison du coronavirus.

Le film a été considéré comme un test important pour le secteur des expositions durement touché. Les propriétaires de théâtre associent une plus grande réouverture à «Tenet» et pensent que la réputation de Nolan pour ses aventures tentaculaires et visuellement époustouflantes aidera à redynamiser une entreprise qui a été en grande partie fermée depuis mars, lorsque le virus a bouleversé la vie. On ne sait pas si suffisamment de salles seront ouvertes pour que Warner Bros. réalise un profit sur «Tenet», qui a coûté près de 200 millions de dollars. Cependant, on s’attend à ce que le film rapporte au nord de 20 millions de dollars aux États-Unis lors de son week-end inaugural. L’espoir est qu’avec peu de concurrence, «Tenet» sera en mesure de montrer une endurance impressionnante, mettant finalement en place un brut qui le pousse dans le noir.

Aux États-Unis, Fox et Disney “The New Mutants” ont rapporté 800 000 dollars vendredi, portant le total du film de super-héros à 9,5 millions de dollars. «L’histoire personnelle de David Copperfield» de Searchlight a rapporté 100 000 $, portant son total à 763 473 $.

«Tenet» met en vedette John David Washington, Robert Pattinson, Kenneth Branagh et Elizabeth Debecki. Les bons résultats à l’étranger sont une bonne nouvelle pour Warner Bros., qui fait face à un mal de tête lié à la production de «The Batman».