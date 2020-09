Billie Eilish n’est pas contente que les gens ne prennent pas au sérieux la pandémie de coronavirus (COVID-19).

Le chanteur de “My Future” a appelé ceux qui ne pratiquent pas la distanciation sociale dans une histoire Instagram jeudi 17 septembre. Eilish a utilisé un filtre déformé qui a fait sa bouche grande et a commenté ceux qui font la fête au milieu de la pandémie mondiale.

“C’est drôle de voir que je n’ai pas embrassé mes meilleurs amis depuis six mois, et que vous êtes tous ici en train de faire la fête”, a déclaré Eilish à la caméra. “Drôle.”

Regardez la vidéo ci-dessous.

Plus tôt ce mois-ci, Finneas a confirmé que lui et sa sœur travaillaient sur son nouveau disque. Il a révélé qu’Eilish ne sortira pas son prochain album tant qu’ils ne pourront pas tourner à nouveau en toute sécurité.

“Billie et moi avons une longueur d’avance sur son prochain album, je travaille aussi sur mon propre album”, a-t-il déclaré à l’Australian Herald Sun. “Je n’ai pas souffert du tout à cause de ma configuration. Billie et moi pouvons travailler en tête-à-tête, et je travaille à distance avec d’autres artistes qui me font face et me demandent si je veux travailler sur une chanson. » Il a ajouté que leurs albums ne seront pas “un record COVID décevant[s]. “