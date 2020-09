Ces cookies sont pour vous sucer les doigts et sont certainement une option idéale à emporter partout avec vous, gardant ainsi le corps actif afin que le métabolisme ne dorme pas pendant que vous atténuez la faim.

Vous pouvez ajouter des noix ou des abricots et lui donner une saveur fruitée ou différente.

De quoi avez-vous besoin?

50 grammes d’avoine

50 grammes de noix de coco râpée naturelle

4 blancs d’oeufs

3 cuillères à soupe de miel

1 pincée de poudre royale

Comment faites-vous?

Étape 1: Préchauffer le four à 200 ° C. Battre les blancs et ajouter progressivement la noix de coco râpée et l’avoine. Lorsque ces trois éléments sont bien intégrés, ajoutez le miel et la levure chimique.

Étape 2: Sur une assiette avec du papier ciré, placez les boules de mélange et aplatissez-les un peu avec la paume de votre main.

Étape 3: Cuire au four 20 minutes ou jusqu’à ce que les bords soient dorés.