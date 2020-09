Du 1er au 10 octobre 2020 aura lieu la quatrième édition du Black Canvas Festival of Contemporary Cinema. Le Mexique s’est toujours démarqué en Amérique latine par son offre énorme de festivals de films, et celui qui a gagné de plus en plus de force est la Black Canvas avec ses liste de films dont les récits sont innovants et inédits pour le public du pays.

C’est pourquoi nous sommes ravis qu’en période d’incertitude, en particulier pour l’industrie cinématographique, La Black Canvas est une réalité, et a même annoncé que ce 2020 sera réalisé en édition hybride. Et pour nous donner un avant-goût de la façon dont ça va arriver, les organisateurs ont dévoilé une première liste de films de différentes nationalités qui Ils feront partie de différentes sections à l’intérieur et à l’extérieur de la compétition.

Édition hybride de Black Canvas 2020

Depuis sa première édition, The Black Canvas a utilisé les espaces les plus populaires de Mexico pour projeter des films qui représentent une alternative pour les cinéphiles. Ce 2020, ne sera pas l’exception, car le Festival aura des lieux physiques tels que la Cineteca Nacional et certains complexes Cinemex du CDMX.

Cependant, compte tenu de la situation que traversent le Mexique et le monde, la quatrième édition de Black Canvas sera hybride; c’est-à-dire qu’il y aura des activités et des présentations de films numériquement. La FCC utilisera la portée et Outils de la plateforme de streaming FilminLatino, qui appartient à l’Institut mexicain de la cinématographie (IMCINE).

Bien sûr, Chacune des projections et activités de Black Canavas sera réalisée dans le respect des protocoles d’hygiène et les dispositions sanitaires édictées par les autorités. Projections physiques et virtuelles, sera libre d’accès. Il n’y a donc plus d’excuses pour entrer dans le Black Canvas.

Nous sommes à un peu moins d’un mois du début de la Black Canvas de cette année (du 1er au 10 octobre). Ils voulaient donc avancer avec quelques titres de longs métrages nationaux et internationaux et de courts métrages. Certains de ces titres sont passés par d’autres festivals internationaux.

Le meilleur exemple est Les loups de Samuel Kishi, une production mexicaine 2019 qui était présente à la Berlinale 2020 où elle a reçu le prix du jury international du meilleur film dans la section Génération Kplus.

Wolves suit l’histoire de Lucia, mère de Max et Leo. Les trois viennent de traverser la frontière entre le Mexique et les États-UnisEn attendant que leur mère remplisse sa promesse de les emmener à Disney, les deux enfants doivent rester dans un appartement qu’ils transforment en leur propre pays imaginaire. L’histoire est basée sur certaines des expériences du même réalisateur, et a été réalisé sous la production des mêmes noms que La caula de oro (2013).

Cependant, la surprise est qu’il y a des avant-premières sur la Toile Noire, des films qui auront leur première présentation à ce festival. Alors sans plus tarder, voici la liste complète du premier lot de productions:

NAGER JUSQU’À CE QUE LA MER DEVIENT BLEUE

Jia zhangke

Chine

2020

CYGNE ÉLECTRIQUE

Konstantina Kotzamani

France-Grèce-Argentine

2019

ATARRABI ET MIKELATS

Eugène Green

France-Belgique

2020

ISABELLA

Matías Piñeiro

Argentine / France

2020

L’ANNÉE DE LA DÉCOUVERTE

Luis Lopez Carrasco

Espagne-Suisse

2020

LE PROBLÈME D’ÊTRE NÉ

Sandra Wollner

Autriche-Allemagne

2020

NAVIRES COMMUNICANTS

Maïder Fortuné et Annie MacDonell

Canada

2019

LA DERNIÈRE VILLE

Heinz Emigholz

Allemagne

2020

POINT ET LIGNE À AVION

Sofia Bohdanowicz

Canada

2020

LABYRINTHE DE CINEMA

Nobuhiko Ôbayashi

Japon

2019

WINDOW GUY J’AIMERAIS ÉGALEMENT AVOIR UN SOUS-MARIN

Alex Piperno

Uruguay-Argentine-Brésil-Pays-Bas-Philippines

2020

ANNE À 13000 PI

Kazik Radwanski

Canada

2019

LA MORT VIENDRA ET IL AURA VOS YEUX

José Luis Torres Leiva

Chili-Allemagne-Argentine

2019

DES ONGLES DANS MON CERVEAU

Hilal Baydarov

Azerbaïdjan

2020

LA RIVIÈRE INVISIBLE

Pham Ngoc Lan

Laos-Vietnam

2020

LA FIN DE LA SOUFFRANCE (UNE PROPOSITION)

Jacqueline Lentzou

Grèce

2020

LE PREMIER PONT

Laila Pakalniņa

Lettonie

Année: 2020

APIYEMIYEKÎ?

Ana Vaz

Brésil

2019

LES GRENOUILLES

Edgardo castro

Argentine

2020

LA FEMME QUI A RAN

Hong Sang-soo

Corée du sud

2020

LES LOUPS

Samuel Kishi

Mexique États-Unis

2019

Compétition de court-métrage mexicain sur toile noire

Hier et demain

Diego Cruz. Mexique. 2019. 24 min.

Boca de Culebra

Adriana Otero. Mexique. 2020. 16 min.

Les nuages ​​sous le volcan

Adam Ruiz. Mexique. 2020. 17 min.

Le Néerlandais volant

Rodrigo Alonso. Mexique, Argentine. 2020. 21 min.

À l’époque

Manuela de Laborde. Mexique. 2019. 18 min.

Le pont des enfants coquins

Fabian Leon Lopez. Mexique. 2019. 17 min.

Fantôme animal

Clemente Castor. Mexique. 2020. 16 min.

Garder la trace

Hugo Chávez Carvajal. Mexique. 15 minutes.

Complainte et viande

Ricardo Bross. Mexique. 2019. 14 min.

Les îles

Mauricio Garduño. Mexique. 2020. 18 min.

Obachan

Nicolasa Ruiz. Mexique. 2020. 15 min.

Oh papillon, à quoi rêvez-vous quand vous battez des ailes?

Valeria Diaz. Mexique. 2020. 10 min.

Quinceanera

Adriana López Garibay. Mexique. 2019. 11 min.

La résistance

Salma Millán. Mexique. 2020. 25 min.

La sainte croix

Diana Vazquez. Mexique. 2020. 13 min.

Sept Domitilas

Diego Ruiz. Mexique. 2019. 21 min

Soleil de Llano

Manuela Irene. Mexique, Colombie. 2019. 20 min.

Nous sommes

María José Castillo. Mexique. 2020. 21 min.

Étrangers dans un train

Pierre Saint Martin. Mexique. 2020. 15 min.

Compétition internationale de court-métrage sur toile noire

Honda Civic bleue

Jussi Eerola. Finlande. 2020. 11 min.

Navires communicants

Maïder Fortuné, Annie MacDonell. Canada. 2020. 30 min.

Cygne électrique

Konstantina Kotzamani. Grèce. 2019. 40 min.

Des jours entiers ensemble

Luise Donschen. Allemagne. 2019. 23 min.

Reste éveillé, sois prêt

Pham Thien An. Vietnam. UE, Corée du Sud. 2019. 14 min.

Gare de Huntsville

Jamie Meltzer, Chris Filippone. UE. 2020. 14 min.

Voyage à travers un corps

Camille Degeye. France. 2019. 32 min.

Congé d’absence

Anton Sazonov. Russie. 2019. 12 min.

Le Prix du Bonheur

Rodrigo Muñoz. Suisse. 2020. 18 min.

Relecture. Répétition d’un adieu

Agustina Comedí. Argentine. 2019. 14 min.

Prophétie

Julieta Jucandella. Espagne. 2020. 13 min.

Point et ligne à plan

Sofia Bohdanowicz. Canada. 2020. 18 min.

Livre

Gerard Ortín Castellví. Espagne. 2020. 27 min.

Rubicon

Manuel Muñoz. Honduras. 2020. 12 min.

Rendez-vous dans un rêve

Shun Ikezoe. Japon. 2020. 18 min.

Chien du soleil

Dorian Jespers. Belgique, Russie. 2020. 21 min.

Suquia

Ezequiel Salinas. Argentine. 2019. 13 min.

La rivière invisible

Pham Ngoc Lan. Vietnam. 2020. 23 min.