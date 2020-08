Comme si cette année ne nous avait pas déjà donné assez de chagrin, nous sommes tristes d’annoncer que Panthère noire étoile Chadwick Boseman, qui a également joué des personnages emblématiques de la culture pop comme James Brown et Jackie Robinson, est décédé subitement à l’âge de 43 ans après une bataille de quatre ans contre le cancer du côlon. Nous avons vraiment perdu un roi.

Voici l’annonce officielle du décès de Chadwick Boseman de son propre compte Twitter:

pic.twitter.com/aZ2JzDf5ai – Chadwick Boseman (@chadwickboseman) 29 août 2020

La nouvelle a également été confirmée par l’Associated Press, qui s’est entretenu avec la journaliste Nicki Fioravantes de Chadwick Boseman du décès de l’acteur. Boseman est mort chez lui à Los Angeles entouré de sa femme et de sa famille. L’acteur a reçu un diagnostic de cancer du côlon il y a quatre ans, mais cela n’a pas été rendu public. Boseman travaillait sur des films pendant tout ce temps entre diverses chirurgies et chimiothérapie.

La carrière de Chadwick Boseman a commencé avec de petits rôles dans des émissions de télévision telles que le feuilleton Tous mes enfants, le drame médical Troisième veilleet drames policiers La loi et l’ordre et CSI: NY.

Après un second rôle sur grand écran en tant que Floyd Little dans le drame footballistique L’Express, Boseman a commencé à faire des apparitions plus importantes à la télévision, notamment ER, Affaire classée, Me mentir, Lincoln Heights, Personnes inconnues, Les clairières, Château, Justifié et La frange.

Mais la carrière de Boesman sur grand écran a vraiment pris après après avoir joué le joueur de baseball Jackie Robinson dans le drame sportif biographique. 42. C’est une tournure cruelle du destin qu’aujourd’hui soit le jour où la Major League Baseball célébrait Jackie Robinson.

De là, Boseman a creusé encore plus dans les spots avec le drame du football Jour du projet, et il a joué une autre figure historique de la culture pop en jouant le James Brown, le parrain de la soul, dans le biopic Montez.

Commençant par Marshall, où Boseman a joué l’avocat américain et militant des droits civiques Thurgood Marshall, l’acteur travaillait devant la caméra connaissant son diagnostic de cancer.

Pendant les quatre années suivantes, il tournait des films entre les chirurgies et les traitements. Cela inclut le rôle physiquement éprouvant de jouer le roi africain ciselé T’Challa dans le premier film de super-héros solo pour le personnage de Marvel Comics dans Panthère noire, un rôle qu’il reprendrait dans les deux Avengers: guerre à l’infini et Avengers: Fin de partie.

Des films comme 21 ponts, Da 5 sangs et le prochain Fond noir de Ma Rainey ont tous été tournés alors que Boseman subissait des traitements, et il semble que ce dernier sera la dernière performance en direct que nous obtiendrons de l’acteur.

Boseman devait également interpréter Black Panther dans Et si… de Marvel? série animée, mais on ne sait pas si cela était déjà terminé avant son décès. Quant à savoir où cela laisse la suite de Black Panther annoncée précédemment, nous n’en avons aucune idée, mais nous espérons que Marvel Studios lui donnera un envoi approprié lorsqu’ils céderont inévitablement le trône.

Ce sont des nouvelles bouleversantes qui ont envoyé des ondes de choc à Hollywood et à des millions de fans dans le monde. Honnêtement, nous ne pouvons toujours pas y croire. Mais nous sommes reconnaissants que Chadwick Boseman nous ait offert autant de performances mémorables en si peu de temps. Il est entré dans l’histoire avec Black Panther et a veillé à ce qu’une nouvelle génération de jeunes garçons et filles noirs sachent qu’ils pouvaient être tout ce qu’ils voulaient être, même un super-héros. Chadwick Boseman nous manquera beaucoup et nos pensées vont à sa famille et à ses amis pendant cette période difficile. Reste au pouvoir, roi.

