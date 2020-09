La nouvelle chanson de Blackpink avec Selena Gómez, « Ice cream » a réussi à être numéro treize parmi les 100 HOT de Billboard, cependant, ce n’est pas la seule chose que le groupe devrait célébrer, car ils ont atteint le sommet d’un groupe féminin. de ce genre, dans l’histoire.

Selena Gomez Blackpink

Le 8 septembre, Billboard a annoncé que la chanson avait atteint 13 millions de vues, directement aux États-Unis. De plus, le nombre de téléchargements en moins d’une semaine était de 21 mille.

Au début de 2020, Blackpink s’est classé 33e avec sa chanson « How you like that » et « Sour candy ». Pour cette raison, c’est le premier groupe féminin qui a été placé trois fois de suite parmi les 40 premières chansons.

Blackpink

Auparavant cette réalisation dans cette prestigieuse liste, Fifth Harmony l’avait entre 2015-2016, mais ils étaient déjà déplacés par le groupe K-Pop, qui avait également une audience impressionnante à la radio.

Au cours de la première semaine depuis son lancement, « Ice cream » a déjà enregistré plus de 200 millions de vues sur la plateforme YouTube. Rappelons que son premier album, intitulé « L’album » sortira ce 2 octobre et ce sera sûrement un succès.