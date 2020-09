Bien que son identité soit restée une énigme pendant une année complète, il est maintenant publiquement connu que l’acheteur mystérieux et jusqu’alors non identifié qui a payé 35 millions de dollars en espèces pour l’énorme complexe Westlake Village du producteur milliardaire Thomas Tull n’était pas un milliardaire étranger ou un financier majeur mais plutôt local. L’homme d’affaires du comté de Ventura, Blake Kirschbaum, résidant de longue date à Thousand Oaks. Kirschbaum est le propriétaire de NuVet Labs, basé à Westlake Village, une entreprise qui récolte des dizaines de millions chaque année en vendant des suppléments pour animaux de compagnie – oui, les vitamines quotidiennes de Fido.

Bien que le profil bas Kirschbaum ne soit pas exactement un nom familier, il y a de très bonnes chances que vous ayez déjà entendu parler de NuVet. Cela est particulièrement vrai si vous possédez un chien ou un chat «furbaby», car NuVet est devenu à lui seul – et de manière controversée – une tête d’affiche du marché des médicaments pour les animaux domestiques.

Une simple recherche Google pour NuVet offre plus de 200 000 résultats et des tas de critiques élogieuses de clients présumés. «NuVet est une bouée de sauvetage!» «Ces vitamines ont guéri le cancer de mon berger allemand», selon les critiques. Le site Web de NuVet lui-même possède certains des témoignages les plus élogieux de tous – «Nous manquerons d’épicerie avant de manquer de NuVet pour les chiens!» proclame l’utilisateur Greg Evans.

Mais il y a aussi un côté sombre à NuVet, si l’on en croit Internet. La société a été particulièrement critiquée pour ses pratiques commerciales de type Herbalife, qui ressemblent à un système pyramidal et incluent des relations étroites avec les éleveurs de chiens. Lorsqu’un chien ou un chiot est vendu par un éleveur à un client, l’éleveur est fortement incité à pousser les vitamines NuVet sur ce client – souvent que l’animal en ait besoin ou non. Et lorsque le client achète des produits NuVet via le code de l’éleveur, l’éleveur reçoit une grosse partie des pots-de-vin du fabricant, garantissant une relation commerciale très amicale avec NuVet qui se poursuivra indéfiniment.

Des rapports méchants ont qualifié les produits NuVet d ‘«huile de serpent» des temps modernes. Au mieux, affirment les critiques, l’entreprise vend des suppléments coûteux et inefficaces dont les animaux n’ont pas besoin. Au pire, ils rendent nos amis à fourrure malades – ou pire – avec de la drogue, tout cela au nom de l’engraissement des bénéfices déjà gigantesques de l’entreprise.

NuVet est également entré dans la ligne de mire de la FDA, qui avait précédemment censuré Kirschbaum pour la commercialisation et la vente de médicaments pour animaux sans l’approbation fédérale. Et ces vitamines ne sont assurément pas bon marché. Un seul mois d’approvisionnement en suppléments pour un chiot peut coûter plus de 100 $ à un propriétaire.

Bien que le prix de vente de 35 millions de dollars pour le nouveau palais woof-woof de Kirschbaum représente le plus payé pour une maison à Westlake Village – ou dans tout le comté de Ventura, d’ailleurs – il reflète également un coup de poing brutal d’une perte financière pour Tull et sa femme Alba, qui avait passé des années et des dizaines de millions de dollars à bricoler le complexe de 33 acres, qui est de loin la propriété résidentielle la plus somptueuse à des kilomètres à la ronde – s’étendant sur quatre parcelles de terrain contiguës. Le prix de vente représente également un rabais de 50 millions de dollars sur la demande initiale totalement irréaliste de 85 millions de dollars.

Les Tull ont acquis le terrain pour le domaine de type village dans des transactions distinctes pour environ 29 millions de dollars, à partir de 2011. Ils ont ensuite rasé plusieurs maisons et agrandi d’autres, et ils ont également privatisé le cul-de-sac précédemment public, qui comprend maintenant un gated allée avec un poste de garde pour un détail de sécurité à temps plein. Aujourd’hui, la propriété comprend un château perché de 32 000 pieds carrés, une maison d’hôtes de 11 000 pieds carrés, un musée de l’automobile indépendant et plusieurs structures supplémentaires pour les invités et le personnel. Au total, l’enceinte comprend plus de 50000 pieds carrés d’espace de vie intérieur, avec 12 chambres et 33 salles de bains risibles.

La maison principale de la taille d’une méga-manoir propose des cuisines de préparation formelles et commerciales, des salles publiques à grande échelle, une salle de cinéma, un «salon des sports» et un ascenseur. À l’extérieur, la propriété offre une multitude d’extravagances – deux piscines à débordement, une aire de jeux pour enfants, un terrain de sport et un grand étang rempli de koi.

Au total, les Tull ont probablement dépensé plus de 50 millions de dollars pour bricoler leur histoire immobilière à Westlake Village, mais ils ont avalé la perte majeure et ont déménagé à Pittsburgh, où Tull est copropriétaire des Steelers de la NFL.

Un examen approfondi des registres immobiliers révèle que Kirschbaum a un appétit bien développé pour l’immobilier de luxe. En plus des maisons à Thousand Oaks et Mammoth, en Californie, il possède également un domaine somptueux ailleurs dans Westlake Village, avec un manoir de 11 000 pieds carrés et une piscine avec une cascade. Cette propriété, acquise en 2017 pour exactement 6 millions de dollars, a été mise à disposition plus tôt cette année sous la forme d’une liste de poche de 7,9 millions de dollars.

Jordan Cohen de Re / Max One détenait la cotation; Bryan Bumbarger, également avec Re / Max One, a repris Kirschbaum.