La star de la musique country Blake Shelton a publié un tweet contenant de fausses informations sur la pandémie de COVID-19 – et maintenant il est sous le feu des critiques.

Tout cela découlait d’un tweet que le président Donald Trump a retweeté qui contenait de fausses informations basées sur une «théorie du complot QAnon sans fondement» entourant de fausses statistiques sur le coronavirus, rapporte CNN. La fausse déclaration prétendait que le CDC avait «discrètement» mis à jour les chiffres du COVID-19 pour montrer que seulement 6% de ceux qui sont décédés pendant la pandémie sont décédés à cause du COVID, tandis que «les 94% restants avaient 2-3 autres maladies graves» conduit à leur mort.

Twitter a supprimé le tweet de conspiration et l’a remplacé par un message disant: “Ce Tweet n’est plus disponible car il enfreint les règles de Twitter.”

Malheureusement, Shelton n’avait pas vu le faux rapport avant de s’adresser à Twitter pour écrire: «Je ne sais même pas de quel côté (politiquement) cela atterrirait. Mais suis-je la seule personne à considérer la nouvelle mise à jour du CDC comme une bonne nouvelle? Juste ça. Ni à gauche ni à droite… Juste des informations mises à jour, c’est mieux que ce que nous pensions. Je veux dire, est-ce que tout doit être un combat ces jours-ci? Il a ajouté: «Je parle de 6% de nouvelles.»

Les utilisateurs n’ont pas tardé à bombarder Shelton avec des corrections, ce à quoi il a répondu: «Ouf … je peux voir qu’il n’y a aucun moyen qu’un combat n’éclate pas à propos de ce truc. Peu importe comment vous le découpez. Et c’est la dernière chose que je voulais. Restez en bonne santé et en sécurité pour tous. »

Plus tôt cette année, le mentor de The Voice a reporté les dates finales de sa tournée Friends and Heroes en raison de problèmes de santé liés à la pandémie de COVID-19. En juillet, il a animé un concert drive-in, qu’il a filmé sur une scène sonore sans public, qui a été projeté dans plusieurs centaines de salles en plein air aux États-Unis et au Canada.