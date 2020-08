John Carpenter est derrière un autre Blumhouse redémarrage de l’un de ses classiques d’horreur. Après que Blumhouse l’ait fait sortir du parc avec sa renaissance d’Halloween, le studio d’horreur bien-aimé s’attaque maintenant à un redémarrage de La chose, Le film d’horreur de science-fiction de Carpenter de 1982 basé sur la nouvelle de 1938 de John W. Campbell Jr. Who Goes There? Carpenter a confirmé qu’il était «impliqué» dans le redémarrage de The Thing, qui en est encore à ses débuts chez Blumhouse Productions.

Variety a confirmé que Blumhouse Productions et John Carpenter sont en train de développer un redémarrage de The Thing, suite à l’annonce du projet par Carpenter lors d’un panel lors du Festival international du film Fantasia. Le projet en est encore à ses tout débuts et aucun autre détail n’a été défini.

Carpenter a révélé la nouvelle pour la première fois lors d’un panel virtuel organisé samedi au festival de films de genre Fantasia Fest, où il a parlé des prochains Halloween Kills, la suite très attendue du redémarrage acclamé d’Halloween en 2018. Au cours de la partie questions-réponses de l’interview, on a demandé à Carpenter s’il avait parlé avec le chef de Blumhouse Jason Blum de diriger lui-même des projets. Alors que Carpenter s’est arrêté derrière la caméra pour un film de Blumhouse, il a laissé tomber la révélation surprise du redémarrage de The Thing.

«Mais nous en avons parlé – je pense qu’il va travailler sur‘ The Thing ’, le redémarrage de‘ The Thing ’. Je suis peut-être impliqué dans cela. En bas de la route. »

Carpenter n’entrerait pas dans les détails pour savoir si le projet serait une préquelle, une suite ou un remake. Mais compte tenu du succès de Blumhouse avec le redémarrage en douceur d’Halloween – ramener la star originale Jamie Lee Curtis tout en introduisant une nouvelle génération de leads pour continuer le combat contre Michael Myers – il ne serait pas surprenant qu’ils empruntent une voie similaire avec The Thing.

La chose à propos de The Thing, cependant, c’est que c’est une histoire assez autonome. Le récit suit une équipe de recherche antarctique qui est attaquée par une forme de vie extraterrestre parasite capable de prendre la forme de ses victimes. Basé sur le roman de 1938 Who Goes There? de John W. Campbell Jr., l’histoire a été adaptée plusieurs fois – d’abord avec le film de 1951 The Thing From Another World, puis avec le classique culte de Carpenter en 1982 avec Kurt Russell et Keith David, puis avec une préquelle 2011 du même nom mettant en vedette Mary Elizabeth Winstead et Joel Edgerton et dirigé par Matthijs van Heijningen (mais notamment, cette entrée a été faite sans la participation de Carpenter).

On ne sait pas si Russell ou David reviendraient jouer dans le redémarrage de The Thing, ou si l’approche d’Halloween est le chemin que Blumhouse emprunterait avec cette propriété. Mais l’implication de Carpenter est de bon augure pour le projet, surtout après le succès critique et commercial de l’Halloween de 2018. Halloween Kills, produit par Blumhouse et réalisé par David Gorden Green, a récemment été repoussé à 2021 en raison de la pandémie de coronavirus (COVID-19).

