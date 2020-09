Bohemia Interactive a révélé ce matin qu’ils apporteraient leur succès indépendant Vigor à la fois sur PS4 et PS5. Le jeu en est actuellement à sa 4e saison de jeu et se débrouille bien sur PC et sur Nintendo Switch. Les propriétaires de PlayStation pourront désormais découvrir le jeu sous peu, car les développeurs ont révélé que la version PlayStation 4 sortira le 25 novembre 2020 et pendant les vacances 2020 pour PlayStation 5 (chaque fois que cette console décide de se retirer). Il y avait aussi un peu de nouvelles pour le Switch car la version Free To Play de Vigor pour Nintendo Switch sortira le 23 septembre. Vous pouvez en savoir plus sur ces annonces ci-dessous ainsi que la dernière bande-annonce du jeu. Nous verrons si les versions PlayStation obtiennent des changements dans le contenu ou la lecture saisonnière ou si tout sera tout en amont.

Vigor est en route pour la PS4 et la PS5, gracieuseté de Bohemia Interactive.

Bohemia Interactive a reçu un nombre infini de demandes de la communauté des joueurs pour une version PlayStation du jeu shoot-n-loot Vigor. Ils prennent le relais non seulement en livrant le jeu aux joueurs PS4 enthousiastes, mais en donnant aux premiers utilisateurs de la PS5 une chance d’entrer dans la Norvège d’après-guerre. Les joueurs PlayStation peuvent s’attendre à plus d’informations sur le lancement de Vigor sur les deux plates-formes dans les semaines et les mois à venir. Avant tout cela, cependant, les joueurs de la console hybride Nintendo Switch vont se régaler. Les joueurs pourront retirer la version gratuite de Vigor de leurs systèmes de divertissement à domicile le 23 septembre. Le pack du fondateur a été très réussi pour l’équipe de Bohemia Interactive et les joueurs qui souhaitent toujours récupérer les goodies du pack du fondateur sont toujours en mesure de le faire jusqu’au lancement de F2P.

