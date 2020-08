“Je fais officiellement pression pour l’émancipation. Bouclez votre ceinture parce que cela va probablement être public d’une manière ou d’une autre, malheureusement. Bienvenue dans ma vie”, a tweeté Claudia le 22 août. Cela s’est produit après avoir tweeté à quel point elle était dévastée que Kellyanne s’exprime au RNC.

Claudia Conway pousse-t-elle vraiment à l’émancipation?

Il semble que Claudia en ait assez du comportement de sa mère et de la façon dont elle l’a traitée tout au long de la vie de Claudia. Claudia souligne qu’elle ne s’émancipe pas à cause du travail de sa mère, mais plutôt à cause «d’années de traumatisme et d’abus dans l’enfance».

vous adorez tout tordre 😭😭 je ne m’émancipe pas à cause du travail de ma mère … c’est à cause des années de traumatisme et d’abus de l’enfance – CLAUDIA CONWAY (@claudiamconwayy) 23 août 2020

Source: Twitter

Elle a en outre expliqué que sa mère avait ruiné sa vie et mis sa carrière, sa renommée et son argent avant ses enfants. «Le travail de ma mère a ruiné ma vie pour commencer. C’est navrant qu’elle continue de s’engager dans cette voie après des années à regarder ses enfants souffrir. Égoïste. Tout est question d’argent et de célébrité, mesdames et messieurs», écrit-elle.

Le travail de ma mère a ruiné ma vie pour commencer. déchirant qu’elle continue d’emprunter cette voie après des années à regarder ses enfants souffrir. égoïste. tout est question d’argent et de célébrité, mesdames et messieurs. – CLAUDIA CONWAY (@claudiamconwayy) 23 août 2020

Source: Twitter

Quant à son père, le républicain George T.Conway a déclaré qu’il ne soutenait pas Trump, mais Claudia ne semble pas non plus être proche de lui. “Quant à mon père, politiquement, nous ne sommes d’accord sur absolument rien. Il se trouve que nous avons tous les deux du bon sens en ce qui concerne notre président actuel. Arrêtez de le ‘stagner'”, a écrit Claudia.

Un peu plus tôt ce mois-ci, Claudia s’est rendue à TikTok pour dire à ses fans que sa mère l’avait arrêtée. Nous ne savons pas exactement pourquoi, puisque Claudia a téléchargé une représentation satirique de la situation. Le 6 août, Claudia a posté un TikTok avec une lecture de texte, “Chantez les paroles ou nous arrêtons votre fille pour quelque chose qu’elle n’a pas fait”, “ma mère: JE NE LES CONNAIS PAS”, puis * m’arrête. *

Dans un autre TikTok, Claudia publie: “Kellyanne vient de m’appeler et m’a dit que je mettais sa vie en danger en dénonçant et comment je serais à nouveau arrêtée pour avoir fait de” fausses allégations “.”

Pour ceux qui ne sont pas d’accord avec les actions de Claudia, elle a téléchargé un TikTok disant essentiellement aux gens de reculer. «Pouvez-vous tous arrêter de me dire comment vivre ma vie et dépeindre ma mère? Je la respecte autant qu’elle le mérite. La femme m’a eue SONT $$ TED, a ruiné ma vie. Je fais ce que je peux. Occupez-vous de vos affaires . “

Il semble que Claudia et sa mère n’étaient pas toujours en mauvais termes. En 2018, Claudia a mis en ligne un diaporama à l’occasion de la fête des mères, sous-titrant le message: “Bonne fête des mères à ma belle maman. Je t’aime jusqu’à la lune et retour et j’aspire à être comme toi tous les jours.” De nombreux commentateurs ont noté que cela ne vieillissait pas très bien. Les deux photos qu’elle a publiées représentaient des moments plus heureux. Ci-dessous, une version plus récente.

Source: Instagram

Voici Kellyanne et Claudia quand elle était bébé.

Source: Instagram

Les relations changent cependant. Claudia a grandi et a probablement compris ce que sa mère soutenait (et qui). L’auteur spirituelle Marianne Williamson, qui a brièvement fait campagne pour l’investiture démocrate en 2019, a tweeté à Claudia: “Je ne suis pas d’accord avec votre mère politiquement, Claudia, mais elle est toujours votre mère.”

Marianne a poursuivi: “Je vous promets que votre vie à venir sera meilleure si vous gérez vos problèmes avec elle en privé. Je suis sûr qu’elle irait vous conseiller, si vous ne l’avez pas déjà. L’amour doit l’emporter sur la politique. doit juste. “

Je ne suis pas d’accord avec ta mère sur le plan politique, Claudia, mais elle est toujours ta mère. Je vous promets que votre vie à venir sera meilleure si vous gérez vos problèmes avec elle en privé. Je suis sûr qu’elle irait consulter avec vous, si ce n’est déjà fait. L’amour doit l’emporter sur la politique. Il faut juste – Marianne Williamson (@marwilliamson) 23 août 2020

Source: Twitter

Il y a peut-être du vrai là-dedans. Espérons que Claudia trouve le bonheur dans tout ce qu’elle décide de faire.

