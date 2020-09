Alors que l’industrie cinématographique reste en pause en raison du coronavirus, les comédiens cherchent d’autres moyens de se divertir et surtout d’avoir un peu d’argent comme s’il manquait, jiar jiar. Qu’il s’agisse d’un acteur dont la carrière commence, en plein essor ou s’il figure sur la liste Hollywood A, la grande majorité occupe leur temps en quarantaine en entrant dans une autre classe d’affaires, et c’est le cas du bon Brad Pitt.

Il s’avère que l’acteur qui a remporté de grands prix comme l’Oscar, le BAFTA et le Golden Globe, a profité de ces jours pour terminer un projet qu’il planifiait depuis des années. Depuis 2012, il avec son désormais ex-femme Angelina Jolie, ont fait du vin rosé sur le domaine qu’ils ont tous deux acheté en France, avec lequel ils petit à petit, ils ont gagné le respect de tous les grands fabricants de l’industrie.

Brad Pitt devient un pro… champagne?

Cependant, Brad Pitt n’a plus donné la note de marcher dans une relation ouverte avec une femme mariée, nous ne parlerons pas de ces potins aujourd’hui. Il a attiré l’attention du monde entier parce qu’il a décidé de prendre sa carrière de vigneron très au sérieux., présentant son premier champagne rosé, mais ce n’est pas le plus spectaculaire de tous, car une bouteille de ce doux élixir enivrant coûte la modique somme de 390 dollars (presque 8 mille 500 pesos mexicains) et oui .. pas de blague.

Et peut-être, chers lecteurs, vous demanderez-vous pourquoi si cher? Est-ce fait avec votre sueur? Si je le bois, est-ce que je lui ressemblerai? Ne vous inquiétez pas, qu’ici nous allons vous dire pourquoi cela coûte. Selon Wine Spectator, pour faire ce champagne, Pitt et Jolie ont contacté Rodolphe Péters, véritable éminence dans cet art, propriétaire de la maison de production de vin Pierre Péters.

Et quand sortira-t-il ou quoi de neuf?

Selon la même source, Brad Pitt a eu l’idée d’être la seule maison au monde dédiée au champagne roséC’est pourquoi il a contacté les meilleurs du domaine pour travailler ensemble. Marc Perrin –Une des personnes derrière ce projet– a déclaré que pour développer cette merveille que le simple fait d’y penser nous donne envie de marcher sur des tongs, Il a fallu cinq ans, cinq ans pour arriver à un mélange parfait de saveurs.

Comme si cela ne suffisait pas, Perrin a également mentionné qu’il était difficile d’atteindre ce résultat, car ils ont dû faire des recherches approfondies et surtout une dégustation (oh oui) pour avoir un champagne rosé spectaculaire. Pour l’instant la seule chose que l’on sait, c’est que la bouteille s’appelle Champagne Fleur de Mirava et ils la lanceront le 15 octobre, mais voici le peigne car seules 1600 boîtes ont été fabriquées -Maintenant, vous savez pourquoi cela coûte.

Il ne fait aucun doute qu’en tant qu’acteur ou dans quoi qu’il fasse, Brad Pitt parvient toujours à nous surprendre, et cette fois en tant que vigneron, il ne fait pas exception …