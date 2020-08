Brandon Gomes, 25 ans, a annoncé lors de l’épisode de réunion de Siesta Key diffusé le mardi 25 août 2020, que lui et une femme sans nom avec laquelle il avait eu une liaison en sortant avec Camilla Cattaneo venaient d’avoir un bébé.

Le musicien en herbe a affirmé qu’il avait eu une aventure d’un soir sur l’épisode. Sa petite amie de longue date a réfuté cette affirmation, affirmant que Brandon aurait été impliqué avec son autre partenaire pendant cinq mois.

Brandon Gomes, star de «Siesta Key», n’a eu un bébé avec une femme mystérieuse que récemment.

Brandon a partagé la grande nouvelle lors d’un épisode explosif de réunion de Siesta Key, affirmant qu’il avait eu une aventure d’un soir et qu’il n’avait pas été informé de la grossesse à l’avance. Selon certaines informations, cependant, la femme sans nom avec laquelle la star avait une liaison a essayé de le contacter à propos des développements, ce qu’il a ignoré.

Source: Instagram

“Je traverse beaucoup de choses, je fais face à beaucoup et je fais ce qui est bien […] Honnêtement, quand cela est arrivé et sachant dans quoi j’allais mettre Camilla et sachant dans quoi je dois intervenir, je l’ai complètement perdu. Mon anxiété était hors de contrôle », a remarqué Brandon lors de l’épisode de réunion de Siesta Key, selon People.

“J’ai pris de très mauvaises décisions […] c’est sur moi. J’en suis responsable. C’est ma responsabilité, j’ai commis des erreurs », a-t-il déclaré.

Sa petite amie de longue date, Camilla, était loin d’être heureuse de la tournure inattendue des événements. Comme elle l’a révélé lors de l’épisode de réunion de Siesta Key, Brandon lui a parlé du bébé via un appel téléphonique, ce qu’elle a trouvé moins que satisfaisant.

À son tour, Camilla a pris contact avec la femme sans nom – dont la version de l’histoire sonne quelque peu différente de celle de Brandon. Selon Camilla, la femme lui a dit qu’elle sortait avec Brandon pendant cinq mois et qu’elle avait essayé de le contacter à propos du bébé uniquement pour que la star la bloque.

Source: Instagram

«Il me dit: ‘J’ai eu une aventure d’un soir avec cette fille, et elle me dit qu’elle a un enfant et que c’est le mien.’ […] J’ai parlé à la fille et elle me dit que Brandon savait tout le temps qu’elle était enceinte et a décidé de la bloquer quand elle a dit qu’elle gardait le bébé », a expliqué Camilla pendant l’épisode, selon People.

Brandon s’est engagé à remédier à ses erreurs passées lors de la réunion de Siesta Key.

“Je ne veux pas que quiconque pense que je n’intensifie pas et que je ne vais pas être papa […] Ce n’est pas ce qui se passe. La situation est ce qu’elle est et je m’en occupe. Je vais intensifier et je vais être le meilleur homme que je puisse être », a-t-il remarqué.

Interrogé sur son intention de jouer un rôle actif dans la vie du bébé, Brandon est devenu plus hésitant.

“Je ne connais pas la fille. Je ne sais pas”, at-il affirmé.

“Je ne vais pas me cacher, je ne vais pas fuir l’enfant […]”Brandon a ajouté plus tard.

