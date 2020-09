La plupart des acteurs sauteraient sur l’occasion de diriger un blockbuster Marvel Studios compte tenu de l’augmentation massive de la visibilité et du statut qu’il offre, mais certains des grands noms de la franchise ont montré une résistance initiale à la signature du contrat multi-images sur la table. Chris Evans a rejeté Captain America plusieurs fois de peur d’être classé avant de finalement céder, et maintenant Brie Larson a révélé qu’elle avait même refusé de parler à Marvel trois fois quand ils ont contacté son équipe.

Compte tenu de la réaction qui l’entoure depuis qu’elle a accepté le rôle pour la première fois, il ne fait aucun doute qu’une certaine partie de la base de fans serait heureuse si elle n’avait pas accepté de jouer Carol Danvers, mais l’influence de Larson dans le MCU ne fera que croître. les années à venir, comme Capitaine Marvel devrait être le fer de lance de la prochaine génération d’aventures cosmiques et diriger les Avengers.

Avant que la femme de 30 ans ne signe sur la ligne pointillée, sa seule expérience de travail dans le domaine des épopées de studio à gros budget était un rôle de soutien oubliable dans Kong: Skull Island, et Larson a admis qu’elle ne pensait pas être prête ou capable de faire la tête d’affiche une histoire de super-héros de 175 millions de dollars.

«Je me souviens avoir reçu un appel et ils ont dit: ‘Marvel est intéressé à ce que vous jouiez à Captain Marvel’, et je me suis dit: ‘Oh, je ne peux pas faire ça, j’ai trop d’anxiété, c’est trop pour moi, je ne «Je ne peux pas gérer ça, alors dis-leur non». Et mon équipe a dit: «OK, bien sûr». Je pense que quelques mois plus tard, ils ont appelé et se sont dit: «Ils ont appelé à nouveau, tu es sûr?». Et je me suis dit: « Ouais, je suis trop introverti, c’est bien trop gros pour moi ». C’était au-delà de ma compréhension. Et puis ils ont appelé une troisième fois et se sont dit: «Êtes-vous sûr?». Donc, le fait est que chaque fois que je me suis dit «Dites-leur non», et que je pensais que mon équipe leur disait non, ils ne l’étaient pas. Parce que je pense qu’ils disaient: «Elle serait géniale dans ce domaine». »