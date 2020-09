La star de Captain Marvel Brie Larson a révélé qu’avant d’être choisie pour Carol Danvers, elle avait auditionné pour Iron Man 2 et Thor.

Début juillet, Brie Larson a lancé sa propre chaîne YouTube sur laquelle elle a publié diverses choses, notamment des histoires d’auditions qui n’ont pas vraiment fonctionné. Parmi ces révélations, l’actrice avait auditionné pour Rogue One: A Star Wars Story, mais il s’est avéré que quelques autres films Disney pour lesquels elle avait auditionné ne se sont pas produits. Parmi ceux-ci figuraient Iron Man 2 et Thor.

Dans la dernière vidéo de Brie Larson, l’actrice de Captain Marvel a une fois de plus plongé dans des films sur lesquels elle a auditionné mais qui n’ont malheureusement pas fonctionné. Parmi ceux qui figuraient sur une très longue liste, il y avait Iron Man 2 et Thor. Cependant, Brie Larson n’a pas révélé les rôles pour lesquels elle était prête dans les films Phase One Marvel. Vous pouvez voir la vidéo complète ci-dessous:

Que pensez-vous tous de cette vidéo? Qui pensez-vous que Brie Larson était prêt à jouer dans Iron Man 2 et Thor? Est-ce pour le mieux qu’elle a obtenu le rôle de Captain Marvel à la place? Dites-nous ce que vous pensez dans les commentaires ci-dessous!

Captain Marvel de Brie Larson est apparu pour la dernière fois dans Avengers: Fin de partie. Voici le synopsis de l’intrigue du film:

Le cours grave des événements mis en mouvement par Thanos qui a anéanti la moitié de l’univers et fracturé les rangs des Avengers oblige les Avengers restants à prendre une position finale dans la grande conclusion de Marvel Studios à vingt-deux films, « Avengers: Fin de partie. »

Réalisé par Anthony et Joe Russo, Avengers: Endgame stars Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo, Chris Hemsworth, Scarlett Johansson, Jeremy Renner, Don Cheadle, Paul Rudd, Brie Larson, Karen Gillan, Danai Gurira, Benedict Wong, Jon Favreau, Bradley Cooper, Gwyneth Paltrow et Josh Brolin.

Avengers: Endgame est maintenant disponible sur Digital HD, 4K Ultra HD, Blu-ray et DVD. Restez à l’écoute des dernières nouvelles sur l’avenir de Brie Larson en tant que capitaine Marvel dans l’univers cinématographique Marvel et assurez-vous de vous abonner à la chaîne YouTube d’Héroïque Hollywood pour un contenu vidéo plus original.

Source: YouTube