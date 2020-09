Un moment familial innocent. Brielle Biermann s’est expliquée aux haineux après avoir publié une photo la montrant assise sur son beau-père Kroy Biermannles genoux.

La star de télé-réalité de 23 ans a partagé la photo Instagram en l’honneur de l’anniversaire de Kroy le dimanche 13 septembre. «JOYEUX ANNIVERSAIRE au père et à l’homme le plus incroyable que je connaisse», a-t-elle écrit. «Je ne pourrais pas imaginer une vie sans votre moi travailleur, altruiste, aimant et attentionné! Je suis tellement fier de toi et tout ce que tu as accompli, nous nous sommes trop amusés hier soir, j’ai oublié de publier hier love love you papa!

Sur la deuxième photo, la maman de Brielle, Kim Zolciak-Biermann, a rejoint la paire. Le trio a célébré l’occasion au steakhouse Bones à Atlanta.

Brielle a fait face à des réactions négatives pour sa pose avec Kroy, 35 ans, dans la section des commentaires. «Pourquoi es-tu assise sur les genoux de ta maman mari?» a demandé une personne.

Lorsqu’un autre utilisateur d’Instagram a rappelé aux fans que l’ancien footballeur était «son père», Brielle a répondu: «Honnêtement, je n’avais nulle part [sic] Sinon, pour nous asseoir, nous faisions des blagues tout le temps sur le fait qu’il était le Père Noël, c’était de la comédie.

Kim, 42 ans, a épousé Kroy en novembre 2011. The Real Housewives of Atlanta alun était déjà mère de filles Brielle et Ariana, 18 ans, à l’époque.

L’athlète a confirmé en juillet 2013 qu’il avait adopté les filles. «Je ne sais pas si je pourrais aimer les enfants de quelqu’un d’autre autant que Kroy aime les filles», a déclaré Kim à E! Nouvelles. «Je ne sais tout simplement pas si je l’ai en moi.

Kim et Kroy ont ensuite accueilli leur fils KJ, 9 ans, leur fils Kash, 8 ans, et les jumeaux Kaia et Kane, 6 ans.

Brielle, pour sa part, s’est ouverte sur la grande couvée en février 2019. «Je pense que si elle retombait enceinte, je me dirais: ‘Ça va? Êtes-vous fou? », A-t-elle déclaré en exclusivité à Us Weekly à l’époque.

La personnalité de la télévision a ensuite révélé que si Kim avait un septième enfant, elle en choisirait inévitablement un autre. «Elle a toujours dit: ‘Pas de nombres impairs, nous devons avoir [an] même [number]», A-t-elle révélé. «Alors évidemment, il y aurait une huitième à venir – nous n’allons pas en avoir sept – donc ce n’est pas la fin, et elle a presque 41 ans!

Écoutez Hot Hollywood de Us Weekly alors que chaque semaine, les rédacteurs en chef de Us décomposent les actualités les plus chaudes du divertissement!