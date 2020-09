Alolan Vulpix est un Pokémon de type Glace qui est une variante du renard de type Feu Kanto original. Il peut actuellement être combattu dans des raids de niveau 1 dans Pokémon GO. Même les entraîneurs débutants peuvent sortir ce Pokémon sans problème, alors qu’est-ce qui fait de cette petite créature glaciale un Pokémon si convoité? Ce Raid Spotlight donnera aux entraîneurs tout ce qu’ils doivent savoir sur ce Pokémon Alolan, y compris son taux de brillance amélioré et ses 100% IV.

Une comparaison Alolan Vulpix régulière et Shiny. Crédits: Niantic

Alolan a un taux de Shiny amélioré, probablement autour des mêmes chances que Timburr, qui serait d’environ un sur 51. Cela rend les raids d’Alolan Vulpix attrayants pour de nombreux joueurs, car le seul autre moyen de rencontrer ce Pokémon est de passer par 7KM Eggs. Les raids sont particulièrement intéressants car ces œufs-cadeaux ont été imprévisibles et sont souvent pris en charge par des trappes d’événements, ce qui rend plus difficile la chasse à certaines espèces. Alolan Vulpix évolue vers Alolan Ninetails, qui adopte un double typage Ice / Fairy. Cela en fait un Pokémon très utile dans la GO Battle League.

Vaincre Aloan Vulpix dans Pokémon GO ne nécessite pas une équipe prédéfinie de six Pokémon au maximum, ce que nous suggérons dans nos guides de raid pour les Pokémon légendaires et les méga raids. Ses faiblesses sont les Pokémon de type Feu, Roche et Acier, donc n’importe lequel des meilleurs de ces types fera l’affaire. Les types d’eau sont également efficaces, mais aucun ne fait les meilleurs compteurs à l’exception de Mega Blastoise. Généralement, il est courant de voir les entraîneurs utiliser un Charizard, Machamp, Reshiram ou Lucario.

Lorsque vous recherchez un Pokémon 100% IV, le meilleur CP d’Alolan Vulpix en raids est de 504 dans des conditions normales et de 631 dans des conditions boostées.

Vulpix est actuellement en raids dans le cadre de la rotation Articuno, mais il reste à voir si l’événement Mega Buddy de mardi aura un impact sur son séjour dans les raids. On dit que l’événement met en vedette « gros Pokémon » dans les raids, dont Alolan Vulpix … eh bien, cela ne correspond pas à la facture. Si vous vous attaquez à ce Pokémon, le mieux serait de le faire aujourd’hui au cas où il serait heurté tôt par les jeux Big and Talls à venir mardi.

