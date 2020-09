Brille à Hollywood Reese Witherspoon et non en tant qu’actrice | AP

Reese Witherpoon a prouvé au monde qu’être blonde n’est pas synonyme de manque d’intelligence et pas seulement d’actrice s’est imposé comme l’un des meilleurs Hollywood avec des films comme Legally Blonde sinon, il est également allé dans les coulisses, où il a trouvé sa vocation.

Se pourrait-il que la belle blonde cesse d’être actrice? Pour le moment, on sait seulement que Reese Witherspoon continue et plus fort que jamais à Hollywood, mais maintenant en tant que producteur.

Legally Blonde est désormais du passé et la célèbre femme a donné le préambule à de nouvelles séries et productions qui l’ont placée sur la liste des 100 femmes les plus puissantes du monde 2019.

Witherspoon fait partie des femmes qui ont fortement promu l’industrie de la télévision aux États-Unis.

L’actrice et maintenant productrice a sa propre compagnie Bonjour Soleil, qui est devenu l’un des plus prolifiques d’Hollywood.

L’idée de Hello Sunshine est venue dans la vie de Reese Witherspoon après avoir analysé que les scripts destinés aux personnages féminins étaient vraiment mauvais et étaient toujours disputés par les actrices hollywoodiennes.

La blonde britannique a décidé de commencer le changement dans l’esprit du monde du divertissement et c’est ainsi que Big Little Lies, sa première production, est née; mais en bonne gagnante, elle a commencé avec le pied droit de la main de Nicole Kidman.

En 2017, Big Little Lies et The Handmaid’s Tale, également de Witherspoon, ont été récompensés aux Emmy Awards. Ce gala a été un point de référence pour le changement dans l’industrie, car en plus du fait que les femmes ont commencé à se démarquer encore plus, c’était un préambule au mouvement #MeToo.

La célèbre a pris très au sérieux son rôle de promotion des femmes auprès de sa productrice et en a partagé la mission.

Raconter des histoires de femmes avec leurs propres mots, c’est ce que cherche Hello Sunshine.

La société de production se produit du podcast, au cinéma et à la télévision, mais elle a aussi d’autres sommets tels que: un club de lecture.

Maintenant Reese Witherspoon brillera plus que jamais aux Emmy Awards, car il reviendra désormais au gala dans les coulisses, mais plus fort que jamais avec 18 nominations en seulement trois séries: The Morning Show, Little Fires Everywhere et Big Little Lies dans sa deuxième saison. .

La diversité a également été la clé de la croissance de Hello Sunshine, étant donné que Reese ne s’est pas «marié» à une seule plateforme et a travaillé avec Apple TV +, Hulu et HBO.

Laura Jeanne Reese Witherspoon est née le 22 mars 1976 en Louisiane aux États-Unis avec une énorme étoile. À un très jeune âge, dans les années 90, il a commencé à briller dans l’industrie hollywoodienne comme l’une de ses stars les plus prometteuses.

Sa carrière d’actrice lui a valu d’énormes récompenses et reconnaissance, avec un Oscar, un Golden Globe, un BAFTA et un Screen Actors Guild Award sur son CV.

Par ses partisans, elle restera toujours dans les mémoires comme la belle et délicate, mais très intelligente Elle Woods, à qui elle a donné vie à Legally Blonde en 2001. Son succès est tel qu’il le réincarne même dans une suite en 2003.

Sûrement la nuit du 20 septembre, au cours de laquelle les Emmy Awards auront lieu, sera la nuit de la belle et talentueuse Reese Witherspoon; qui a rejoint la liste des personnages qui sont largement admirés et reconnus pour leur engagement envers les femmes et leur travail dans tous les domaines.