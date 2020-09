Plus de 21 ans après sa première diffusion, Sister, Sister est tombée sur Netflix le 1er septembre, et une nouvelle génération de téléspectateurs est présentée à l’ensemble de jumeaux préféré de tous qui brisent le quatrième mur: Tia Landry (Tia Mowry) et Tamera Campbell (Tamera Mowry).

L’émission est devenue un aliment de base emblématique des années 90 pour les adolescents et les préadolescents, et elle a conduit à de nombreux débats quant à savoir s’ils étaient davantage un Tamera (extraverti) ou un Tia (ringard).

Sœur, Sœur commence après que les filles se soient accidentellement rencontrées dans un centre commercial après avoir grandi séparément. Leurs parents adoptifs, Ray (Tim Reid) et Lisa (Jackee Harry), décident de les élever ensemble dans une seule maison.

Les jumeaux font face à toutes les affres de l’adolescence, y compris la recherche du bon groupe d’amis. Brittany Murphy, qui est surtout connue pour ses rôles dans Clueless et Just Married, a eu un rôle bref mais clé sur Sister, Sister au cours des deux premières saisons.

Qui est le personnage de Brittany Murphy dans «Sister, Sister»?

Juste avant son rôle d’évasion en tant que Tai dans Clueless, la défunte actrice avait un rôle récurrent dans Sister, Sister as Sarah, l’une des camarades de classe des jumeaux. Sa première apparition dans la comédie familiale était dans le deuxième épisode de la première saison, «First Dates».

Sarah a joué un rôle clé dans le troisième épisode, “Slumber Party”. Les jumeaux décident de planifier une soirée pyjama chez eux et invitent plus de quatre de leurs amis proches, dont Sarah.

Au cours de l’épisode, Sarah explique comment ses parents ne la laisseront pas voir son petit ami Adam après qu’il ait été surpris en train de peindre.

Adam se faufile plus tard par la fenêtre de Tia et Tamera, et les jumeaux deviennent nerveux que Ray et Lisa le remarquent. Bien sûr, ils le font, et toutes les filles présentes à la réunion sont punies.

Sarah s’avère être encore plus une fauteuse de troubles dans ses camées ultérieures dans la série. Elle est également présente dans “Cheater, Cheater” (Saison 1, Episode 4), “Love Strikes” (Saison 1, Episode 9), et “The Concert” (Saison 1, Episode 11).

Sa dernière apparition est dans “Smoking in the Girls ‘Room”, qui est le dix-septième épisode de la deuxième saison. Comme le titre de l’épisode le suggère, le personnage de Brittany, Sarah, continue de prouver qu’elle a une influence moins que positive sur la vie de Tia et Tamera.

Source: Netflix

Les filles commencent à fumer des cigarettes, ce que Lisa découvre. Alors qu’elle décide de confronter ou non les filles à ce sujet, Tia et Tamera arrivent à la conclusion qu’elles ne veulent pas fumer.

Ils ont ensuite convaincu leurs amis, dont Sarah, que fumer est mauvais pour leur santé.

Après Sister, Sister, le prochain rôle de Brittany Murphy était dans Clueless, qui a été créée en juillet 1995.

