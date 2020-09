Quiconque a vu 90 Day Fiance de The Learning Channel sait que le cœur de cette émission est le drame et beaucoup de choses. Tout, des mensonges à la tricherie en passant par le manque de respect manifeste, sévit dans la série et plus il en fait, plus les fans semblent heureux.

Cela étant dit, il y a aussi un véritable espoir que les couples présentés dans l’émission puissent réellement résoudre leurs différences pour que leurs relations fonctionnent. Dans 90 Day Fiance: The Other Way, des femmes et des hommes des États-Unis se rendent dans des pays étrangers pour apprendre à connaître les personnes qu’ils ont rencontrées et avec lesquelles ils ont commencé une relation en ligne.

Dans un épisode récent, Brittany Banks et Yazan Abo Horira se sont battus pour tout, des coutumes à son hésitation à aller de l’avant concernant leur mariage. Ses parents étaient particulièrement et naturellement frustrés par le refus de Banks de s’engager à signer des documents pour obtenir leur licence de mariage et d’autres documents.

Pour sa part, Banks était tout aussi frustrée, se sentant obligée de se retrouver dans une situation pour laquelle elle n’était pas prête. De toute évidence, il y a des problèmes sous-jacents quant aux raisons pour lesquelles ces deux-là ne sont pas d’accord et les mensonges de Banks sont une grande partie du problème.

Le plus gros problème que personne ne semble connaître à part Banks est qu’elle est toujours légalement mariée à son ex et qu’elle n’a jamais divorcé bien qu’elle ait dit à Abo Horira et à sa famille qu’elle avait.

Il pense qu’elle veut simplement attendre que son père puisse se rendre en Jordanie et l’a défendue auprès de ses parents sur la base de ce «fait». Maintenant, Banks est retournée aux États-Unis pour essayer de finaliser son divorce, avant qu’Abo Horira ne découvre qu’elle bloque tout le temps.

L’un des plus gros problèmes pour les fans est de savoir si Abo Horira découvrira qu’elle lui a menti au sujet de son divorce et si elle sera capable de le faire et d’en finir avant que son intention ne découvre qu’elle a menti dans le premier. endroit.

Certes, la plupart des fans de la série ne tardent pas à souligner que bâtir une relation sur le mensonge n’est pas la meilleure base pour un mariage durable, mais Banks ne semblait pas préoccupé par cela. Au moins, elle ne semble pas aussi préoccupée par cela que par le fait qu’Abo Horira veuille modifier son comportement.

Les fans s’empressent également de souligner qu’elle n’aurait jamais dû choisir un homme musulman et qu’Abo Horira mérite beaucoup mieux que ce que Banks lui donne. Pour en savoir plus, connectez-vous à TLC les mardis à 20 h pour plus d’épisodes de 90 Day Fiance: The Other Way.

