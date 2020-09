Le joueur de 22 ans a lancé (jeu de mots tout à fait prévu) sa carrière dans le programme de résidence de Real Salt Lake en Arizona. Par la suite, il a signé avec Liverpool de la Premier League anglaise, passant deux ans à l’académie. En 2017, il est retourné à la RSL et a officiellement rejoint la Major League Soccer, avec son premier match contre LA Galaxy. Cette année, il rejoint Atlanta United en tant que n ° 11.

Les experts pensent que Brooks remplacera éventuellement Julian Gressel.

Bien que Brooks ne soit pas aussi bon que Julian, il y a certainement une chance qu’il puisse le remplacer à l’avenir.

“Si de Boer est capable de [spend] temps avec Brooks, le joueur est très disposé à apprendre. Il s’est toujours considéré comme un attaquant, mais lorsqu’on lui a demandé de jouer en retour, il l’a fait très volontiers et a fait des progrès significatifs dans ce rôle au cours des deux dernières saisons “, a partagé DirtyYouthSoccer.com.

Sur le plan personnel, Brooks est très proche de sa famille, en particulier de sa mère. Il a posté plusieurs photos d’elle sur son Instagram, dont une de 2017 l’appelant sa «Valentine». Il a écrit dans sa légende: “Joyeux anniversaire à ma Valentine, je t’aime!”

Source: Instagram

Brooks a également un frère, qui figure également sur certaines de ses photos Instagram. “Incroyablement béni et reconnaissant. Joyeux Thanksgiving!” il a écrit l’année dernière.

Il aime aussi les chiens, selon son Instagram. Voici une photo de 2012, avec Brooks présentant à ses abonnés Instagram son nouveau chiot, Bentley.

Source: Instagram

Et en 2019, il a posté une photo de lui-même et de son nouveau “coéquipier” Spike, un chiot de laboratoire jaune.

Brooks vit actuellement à Atlanta et est une présence très positive sur les médias sociaux, partageant principalement des photos du jeu ou des coulisses. Vêtu d’un T-shirt ATL UTD, Brooks a écrit qu’il était «prêt pour le retour».

Brooks semble être une star du football en plein essor, alors gardez un œil sur lui.

