▲ Le patron Bruce Springsteen a annoncé que son album Letter to You sortira le 23 octobre. . photo

Vendredi 11 septembre 2020, p. 8

Bruce Springsteen a annoncé jeudi qu’il sortira un nouvel album le 23 octobre, tout en donnant à ses fans un aperçu en sortant la chanson titre Letter To You.

La chanson est un classique du E Street Band, avec lequel Springsteen joue depuis 1972 et qui revient accompagner le vingtième album studio d’El Jefe (The Boss), comme il est surnommé, après la sortie en 2019 de l’album solo Western Étoiles.

« J’adore la nature émotionnelle de Letter To You », a déclaré le chanteur de 70 ans dans un communiqué.

E Street Band se produit entièrement en studio comme nous ne l’avons jamais fait auparavant et sans overdubs, il a ajouté et détaillé qu’ils avaient fait l’album en seulement cinq jours, en enregistrant dans leur studio à domicile dans le New Jersey.

C’est devenu l’une des plus belles expériences d’enregistrement que j’aie jamais eues.

Letter To You propose neuf chansons récemment écrites par Springsteen ainsi que des remakes de trois autres morceaux inédits écrits dans les années 1970: Janey Needs a Shooter, If I Was The Priest et Song For Orphans.

Avec cet album, Springsteen revient pour la première fois avec E Street Band depuis 2016, date de la tournée The River.

Et cela vient un an après que le fils préféré du New Jersey a sorti son album de méditation Western Stars et son film de concert qui rappelle l’apogée de la scène musicale de Laurel Canyon des années 1970.

Il s’agit du départ musical de la superstar qui a fait irruption sur la scène internationale en 1975 avec Born to Run, développant un style hard rock caractéristique qui raconte les choses de la vie quotidienne.

L’année dernière, lors de conversations avec Martin Scorsese, Springsteen a révélé qu’il essayait de revenir à ces racines et qu’il avait intensifié l’écriture de chansons pour le groupe de rock.

Au printemps 2019, il a dit: J’ai écrit presque un album entier avec du matériel pour le groupe … ça venait presque de nulle part. J’ai eu presque deux semaines de ces visites quotidiennes et c’était très agréable. Cela vous rend si heureux.