Avec l’incroyable puissance des fans de BTS, ils ont immédiatement eu #NamjoonDay tendance sur Twitter dans le monde entier.

En Corée du Sud, c’est maintenant officiellement le 12 septembre, qui est le 26e anniversaire du leader du BTS, Kim « RM » Namjoon. À mesure qu’il vieillit d’un an, ARMY a montré sans relâche ses vœux d’amour et d’anniversaire au rappeur et leader du groupe. Avec l’incroyable puissance des fans de BTS, ils ont immédiatement eu #NamjoonDay tendance sur Twitter dans le monde entier.

Pour honorer l’anniversaire d’un membre du groupe, les fans prennent le temps de lui exprimer leur amour et leur gratitude et d’encourager les gens à diffuser les EP et les albums de BTS, en particulier Persona. Avec « Dynamite » réalisant de nombreux disques et reconnaissant le soutien des fans et comment c’est un énorme succès en Amérique en raison d’être la première chanson entièrement anglaise du groupe. Ceci, parmi d’autres à venir, est l’un des plus beaux cadeaux d’anniversaire de Namjoon qu’il puisse espérer avoir.

L’ARMÉE peut parfois avoir des moments de surchauffe, mais la passion et le dévouement qu’ils apportent sur Twitter, Instagram, Tumblr et d’autres sites de médias sociaux ne sont pas à éternuer. En tant qu’artiste, RM a grandi avec son nom de scène original étant Rap Monster, mais a commencé à utiliser les initiales pour montrer comment il a mûri en tant qu’artiste et en tant qu’influenceur incroyable. L’un des plus grands moments de la carrière de BTS a été lorsque le groupe s’est rendu aux Nations Unies pour le lancement de Generation Unlimited. Le discours de RM n’est rien d’autre que puissant, éloquent et montre vraiment qu’il est et qu’il est toujours censé être le leader de BTS.

La dédicace pour l’anniversaire de Namjoon est si admirable que les fans ont tweeté #NamjoonDay quelques heures avant l’arrivée de minuit pour la Corée du Sud. Allant d’hommages comme le fan art, les mèmes et les clips de lui en général, les fans sont prêts à célébrer l’anniversaire de Namjoon pendant 24 heures complètes. Il y a même des projets de fans en cours, comme un objectif de financement pour fournir une éducation aux enfants en l’honneur du chef de groupe appelé #BarefootWithNamjoon.

Nous souhaitons à Namjoon un très joyeux anniversaire. Son influence en tant qu’idole de la K-Pop et son appartenance à l’un des groupes les plus populaires au monde seront inoubliables pour l’industrie de la musique dans le monde entier.

