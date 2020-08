Le groupe superstar de K-pop, BTS a publié deux versions remix supplémentaires du single à succès actuel «Dynamite». L’une est une version cool ‘Tropical’, l’autre une version rafraîchissante ‘Poolside’.

“Les deux (sont) les airs parfaits pour l’été”, a déclaré l’agence Big Hit Entertainment. «Avec les dernières interprétations de leur« Dynamite »entièrement en anglais, BTS diffuse encore un message d’espoir et un pic d’énergie dans tous les coins du monde.

“La première performance devrait être révélée ce week-end aux MTV Video Music Awards le 30 août”, a ajouté la société.

Plus tôt cette semaine, le groupe a dévoilé deux autres rebondissements sur la mélodie disco pop «Dynamite»: une retouche acoustique: et une version de musique de danse électronique. “Alors que la piste acoustique minimale met au premier plan la voix des membres, l’EDM est un réarrangement de la chanson originale qui maximise les vibrations optimistes et amusantes”, a déclaré BHE dans un communiqué.

Propulsé par une énorme puissance de fans, “Dynamite” a pris la première place du “Global Top 50” de Spotify, la première fois que cela a été réalisé par un acte coréen. La chanson a également atteint 101,1 millions de vues vidéo au cours de ses premières 24 heures sur YouTube, avec la vidéo réalisée par Yong Seok Choi de la société de production Lumpens. À un moment donné, il a réclamé plus de 3 millions de téléspectateurs simultanés.

Le groupe a renforcé la popularité de «Dynamite» en sortant le clip de la face B. Il suit BTS sur le même plateau de tournage, mais sous des angles différents de la version originale.

La sortie de «Dynamite» ne faisait pas à l’origine partie des plans de BTS. Il est venu juste six mois après la sortie du quatrième album studio du groupe, “Map of the Soul: 7”, qui a été publié le 21 février. Mais les membres du groupe ont changé leur approche après avoir entendu la version finale, et ont décidé qu’il pourrait être un tonique pour les temps actuellement troublés.

Le quatrième film théâtral du groupe, «Break The Silence: The Movie», devrait frapper plus de 70 pays à partir du 10 septembre, avec un déploiement dans plus de 40 régions supplémentaires le 24 septembre.