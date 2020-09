Prenez un fanatique dans le monde entier qui n’est pas moins fervent en Amérique que partout ailleurs, ajoutez une chanson énergique qui servira de premier single du groupe enregistré entièrement en anglais, tracez un moyen intelligent de le diffuser à la radio, couronnez-le avec une performance sur MTV’s Video Music Awards et vous avez une recette pour «Dynamite», la dernière victoire de BTS, la sensation pop sud-coréenne.

Mais l’ingrédient le plus important cette fois-ci est celui qui a échappé au groupe jusqu’à présent: le grand top 40 des radios aux États-Unis. Suga, J-Hope, Jimin, V et Jungkook à des sommets encore plus élevés en Amérique qu’auparavant.

Co-écrit par le hitmaker britannique Dave Stewart (pas l’Eurythmic, mais le plus jeune Stewart qui a écrit pour les Jonas Brothers et Hailee Steinfeld) et la chanteuse / actrice Jessica Agombar, “Dynamite” n’a eu besoin que d’une journée complète de diffusion pour devenir le mieux classé Top 40 des chansons de la carrière de BTS.

Sorti officiellement à minuit le samedi 22 août – bien que quelques stations l’aient divulgué dès jeudi – une seule journée de diffusion a suffi pour que la chanson entre dans le Top 40 alimenté par Mediabase sur All Access au n ° 32, plus haut que le classement maximal de l’une des chansons précédentes de BTS.

Plus important encore, lors de sa première semaine complète à la radio, «Dynamite» est passé au 20e rang, ce qui en fait seulement la quatrième chanson en 2020 à atteindre le top 20 en seulement deux semaines. Ed Brown, rédacteur radio du Top 40 pour All Access, souligne que les actes antérieurs pour réaliser cet exploit sont de grands noms avec de longs antécédents au format.

En janvier, «Yummy» de Justin Bieber a commencé à la 22e place, passant à la 14e place dans sa deuxième semaine, tandis que le même mois a vu le film «What A Man Gotta Do» des Jonas Brothers (également coproduit et co-écrit par Stewart) a sauté 29-19. La dernière chanson avant «Dynamite» à scoot aussi vite appartenait à Lady Gaga, dont «Stupid Love» a fait un bond de 32-20 en deuxième semaine pour le classement qui s’est clôturé le 7 mars.

Dans sa première semaine de classement, «Dynamite» a capté 2 128 écoutes de 162 stations surveillées, essentiellement une journée de lecture. La plupart des 40 meilleures stations de trois chaînes de radio – le leader de l’industrie iHeart, avec Entercom et Cumulus – ont donné à la chanson un traitement de «première mondiale», beaucoup d’entre elles jouant le morceau BTS toutes les heures ou toutes les deux heures. Lorsqu’il s’est hissé au 20e rang lors de sa deuxième semaine et de sa première semaine complète d’activité, il a recueilli 4 019 écoutes de 180 stations.

Si «Dynamite» continue de croître à son rythme actuel, Brown dit qu’il atteindra le 16e rang d’ici la fin de sa troisième semaine de classement à 23h59 samedi. Sur les cinq chansons précédentes de BTS pour atteindre le Top 40, le meilleur classement précédent du groupe était n ° 20 pour “Boy With Love”, une collaboration avec Halsey qui n’a été classée que pendant neuf semaines.

«Make It Longer», avec Lauv, a marqué plus longtemps que «Boy», mais a culminé au 23e rang. Deux autres collaborations sont tombées en retrait du top 40, alors que «Idol» avec Nicki Minaj a calé au n ° 42, tandis que «On, »Mettant en vedette Sia, a frappé le mur au n ° 49.« Fake Love », qui, comme« Dynamite », ne mettait pas en vedette un artiste invité, a culminé au n ° 33.

«C’est formidable d’atteindre le top 20 dans deux semaines», déclare Joel Denver, président et éditeur d’All Access. «Vifs applaudissements à Columbia Records et à leur équipe et à BTS pour avoir créé un single très commercialement viable.

Même avant cet amour pour la radio, BTS avait attiré les fans américains dans son «armée». En février, le quatrième album studio du groupe, «Map of the Soul: 7», a fait ses débuts au premier rang des 200 meilleurs albums de Rolling Stone sur 218 000 unités de projet (ventes plus valeur équivalente provenant des ventes de chansons et des flux), une grande partie de celles-ci des ventes de 152 300 exemplaires.

Le succès américain du septuor a également été prouvé par deux albums de platine certifiés par Recording Industry Assn. of America, «Map of the Soul: Persona» et «Love Yourself: Answer», plus trois singles de platine pour «Boy With Luv», «Idol» et «Mic Drop» et une paire de singles en or, «Fake Love» et «ADN».

Les bookers de télévision ont adopté le BTS beaucoup plus rapidement que la radio. Le groupe a fait du bruit pour des émissions telles que «Today», «The Late Show», «The Tonight Show» et «Ellen», tandis que son arrêt sur les VMA de MTV le 30 août était l’une des apparitions les plus discutées de cette nuit. Ainsi, il était prudent de supposer que «Dynamite» exploserait ici, avec ou sans radio.

En effet, la chanson a fait ses débuts au n ° 2 du Top 100 Songs de Rolling Stone, dépassant presque le “WAP” de Cardi B avec Megan Thee Stallion. C’est le rang le plus élevé de BTS sur cette liste, ce qui reflète les ventes de chansons et la valeur équivalente des flux.

La plupart des 290 800 unités de chansons de «Dynamite» dans ce classement provenaient des ventes, y compris plus de 166 000 téléchargements numériques, le plus gros total de chansons enregistré cette année par le service de suivi musical Alpha Data.

Le classement de la chanson reflète également 16 millions de flux audio américains à la demande provenant de tous les services. À l’échelle mondiale, «Dynamite» a enregistré la plus grosse prise d’une journée de n’importe quelle chanson en 2020 pour Spotify, récoltant 12,6 millions de flux le 21 août.

Alors que le streaming a pris le dessus sur la radio pour de nombreux consommateurs américains, c’est toujours un ingrédient essentiel pour bâtir la popularité d’un artiste. Mais comment offrir une priorité unique aux programmeurs pendant une pandémie qui élimine les types d’étiquettes d’événements organisés avant mars de cette année? Pour Columbia, qui promeut le septet Big Hit Entertainment aux États-Unis, la réponse s’est résumée en deux mots: road trip.

Le label a loué des bus de style tour, assez grands pour accueillir des sièges socialement éloignés, et a apporté la musique aux programmeurs avec des variations régionales dans tout le pays.

«Je pense que la radio recherche de nouvelles stars et ils sont heureux de voir ce groupe réussir», déclare Denver. «Il y a beaucoup de gens qui veulent être des opposants, mais on ne peut nier que BTS a une énorme légion de fans. Fournir la bonne chanson passionnante comme celle-ci est un grand pas en avant. «Dynamite» est un single formidable. »