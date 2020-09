BTS et NPR ont annoncé dimanche que les titans de la K-pop se produiraient sur la série de concerts «Tiny Desk» de NPR le lundi 20 septembre à 9 h HE.

Le spectacle est depuis longtemps une destination populaire pour les artistes, mais plus encore depuis que le verrouillage du coronavirus a suspendu toutes les tournées – Billie Eilish, Harry Styles et Norah Jones ont joué sur la série ces dernières semaines, bien que depuis chez eux plutôt que dans le lieu pré-pandémique des bureaux NPR.

Le tout premier concert Tiny Desk de BTS sera diffusé le 21 septembre à 9 h HE (22 h KST), et vous pouvez le regarder sur la chaîne YouTube officielle de NPR Music ici.

Plus tôt cette semaine, le groupe a interprété son nouveau single «Dynamite» – la première chanson entièrement en anglais du groupe – sur «America’s Got Talent». Malgré sa superstar mondiale, la chanson est le premier succès radiophonique significatif du groupe dans la sortie par BTS de «Dynamite» aux États-Unis, leur premier single en anglais, a déclenché une augmentation de 300% du nombre de personnes écoutant le groupe K-pop. pour la première fois sur Spotify, a révélé la plateforme jeudi 17 septembre.

Déjà un succès à la radio, où la chanson a vu plus de 8000 tours entre le 4 et le 10 septembre, par Alpha Media, et sur YouTube où la vidéo officielle a brisé des records dans ses premières 24 heures en enregistrant plus de 100 millions de vues, le La piste en anglais a également établi un nouveau record Spotify en recevant 12,6 millions de flux le premier jour de sa sortie le 21 août. Depuis lors, il a été ajouté à plus de 3,5 millions de listes de lecture.

La semaine dernière, BTS a publié une bande-annonce de dix minutes pour «BTS Universe Story», un «jeu social interactif», et Suga a été présenté sur une collaboration avec le chanteur pop Max, dont le nouveau single, «Blueberry Eyes», a fait ses débuts au n ° 1 sur le graphique pop iTunes et n ° 2 sur le USchart global. Le prochain concert de BTS, «Break the Silence: The Movie», devrait sortir dans les salles américaines le 24 septembre.