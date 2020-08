Ne choquant absolument personne, BTS a battu beaucoup de records avec son nouveau single «Dynamite». L’un des records les plus impressionnants de BTS avec la chanson a été d’établir le record de la vidéo YouTube la plus vue au cours des 24 premières heures. Pour ce faire, BTS a atteint 101,1 millions de vues sur YouTube au cours des 24 premières heures de la sortie du clip vidéo «Dynamite», effaçant le record précédent.

BTS | Astrid Stawiarz / . pour Dick Clark Productions

«Dynamite» est une chanson disco-pop amusante

Lorsque BTS a annoncé le single pour la première fois en juillet dernier, ils ont dit aux fans qu’ils voulaient apporter de la positivité au milieu de l’épidémie de coronavirus (COVID-19).

«Nous avons préparé un nouveau single pour ARMY, prévu pour le 21 août. Nous préparons un album pour le second semestre de cette année, mais nous avons décidé de sortir d’abord un single car nous voulions toucher nos fans le plus rapidement possible. En raison du COVID-19, les gens du monde entier ont traversé des moments difficiles et nous voulions partager une énergie positive avec nos fans », a déclaré le groupe K-pop lors d’un VLIVE le 27 juillet.

La chanson contient des paroles en anglais, que BTS a qualifié de «nouveau défi» lors de la diffusion VLIVE.

«Nous avions également besoin d’une percée pendant ces temps imprévus, alors nous avons travaillé sur cette nouvelle chanson. C’est aussi un nouveau défi pour nous. Lorsque nous avons entendu et enregistré la chanson pour la première fois, nous étions sous tension et nos esprits remontaient. Nous avons hâte de partager cette chanson avec vous tous et de l’apprécier ensemble », ont déclaré les membres.

EN RELATION: BTS illumine le monde avec leur nouveau single «Dynamite»

«Dynamite» est une chanson disco-pop avec des paroles optimistes, et le clip est rempli de couleurs vives et de chorégraphies amusantes. Avec la chanson, Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V et Jungkook invitent les auditeurs à danser avec eux et à «mettre le feu à la nuit».

BTS a atteint 101,1 millions de vues avec «Dynamite»

Dans les 24 heures suivant la sortie de «Dynamite», le groupe coréen a battu plusieurs records YouTube. Le clip a été diffusé avec un pic de 3 millions de téléspectateurs simultanés, réalisant la plus grande première YouTube de tous les temps.

Le clip vidéo «Dynamite» est alors devenu la vidéo YouTube la plus rapide à atteindre 10 millions de vues après l’avoir fait en 20 minutes. Il a dépassé 20 millions de vues en seulement une heure et 14 minutes.

Plus impressionnant, « Dynamite » est devenu la vidéo YouTube la plus regardée au cours des 24 premières heures, battant le record de BLACKPINK de 86,3 millions de vues avec le clip vidéo « How You Like That ». Lorsque «Dynamite» a atteint la barre des 24 heures, il semble avoir atteint 98,3 millions de vues. YouTube et Big Hit Entertainment ont ensuite confirmé que BTS avait atteint 101,1 millions de vues sur YouTube avec le clip vidéo «Dynamite» dans ses premières 24 heures.

Autres records BTS a battu « Dynamite »

Après sa sortie, «Dynamite» a fait ses débuts au n ° 1 du classement quotidien des 50 meilleurs mondiaux de Spotify. La chanson a battu le précédent record de Taylor Swift de 7,742 millions de streams avec «Cardigan» et atteint 7 778 950 streams en un jour. BTS a maintenant le plus gros début Spotify de 2020 avec «Dynamite».

Sur iTunes, «Dynamite» a établi un record pour la chanson la plus rapide pour atteindre 100 n ° 1, et il a atteint ce nombre en huit heures. BTS est également devenu le seul artiste à avoir cinq chansons atteignant la 100e place sur iTunes, et leurs chansons «My Time», «Black Swan», «Moon», «Your Eyes Tell» et «Dynamite» ont toutes réussi cet exploit .