Caetano Veloso raconte sa vie en prison pendant la dictature militaire au Brésil, sur une cassette présentée à la Mostra

.

Journal La Jornada

Lundi 7 septembre 2020, p. a11

Venise. En témoignage intime, à ne pas oublier, le célèbre musicien brésilien Caetano Veloso raconte dans un documentaire ce qu’il a vécu les 54 jours qu’il a passés en prison pendant la dictature militaire dans son pays (1964-1985), qui a été présenté ce dimanche au presse au Festival international du film de Venise, la Mostra.

Avec le titre Narciso hors service, le musicien de 78 ans de Bahia raconte son arrestation en 1968 sur ordre des militaires, chante quelques chansons et alerte en quelque sorte les nouvelles générations sur les dangers des doctrines fascistes.

Ecrit et réalisé par Renato Terra (Une nuit en 67) et Ricardo Calil (Cinéma marocain), le documentaire de 83 minutes est aussi une dénonciation de la persécution et des préjugés politiques contre le monde de l’art.

Veloso, figure clé de la culture populaire brésilienne et leader mondial de la musique sud-américaine, n’a pas assisté à la première en raison des limites imposées par la pandémie.

Après trois décennies de progrès dans le domaine des droits individuels après le départ de la dictature militaire (1964-1985) et 13 ans de gouvernements de gauche (2003-2016), la voix de la résistance au Brésil, comme Veloso est généralement considérée dans son pays, rappelle cette douloureuse expérience qui a marqué sa vie et celle de son pays.

Les longues journées passées dans une cellule seule, ses sentiments, ses peurs et ses pensées, même sexuelles, sont en quelque sorte une invitation à réfléchir sur ce qu’implique la pulsion conservatrice de ces jours, qui trouve son expression dans le discours du gouvernement de droite. et l’ancien militaire Jair Bolsonaro.

Le musicien, poète et activiste laisse son témoignage, pour que les nouvelles générations n’oublient pas ce qu’était la dictature militaire.

Avec son témoignage, tendre et émouvant, Veloso dénonce ces années noires. De ma cellule, j’ai entendu des cris, ils provenaient des personnes qui étaient torturées. J’étais terrifié, soutient-il.

L’artiste rappelle la période de l’enfermement et revit des épisodes douloureux et inoubliables vécus avec d’autres détenus, parmi lesquels le chanteur-compositeur Gilberto Gil, son ami, les deux représentants du mouvement musical Tropicalia et emprisonnés pour avoir offensé le drapeau et l’hymne national.

Tous deux ont dû s’exiler après avoir été libérés de prison et ont poursuivi leur travail créatif en Europe.

D’un ton presque amusé, Veloso relit l’interrogatoire posé par la police et retrouvé récemment dans les archives de l’institution, dans laquelle il est accusé de terrorisme culturel pour avoir changé les paroles de l’hymne national.