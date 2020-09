Le New York Comic Con de cette année sera disponible pour les fans du monde entier, pas seulement ceux qui ont la chance d’être en ville pour l’événement.

Les panels 2020 présentés seront rendus virtuellement disponibles, avec un contenu en direct et préenregistré disponible à regarder sur la page YouTube du NYCC. «Star Trek» et «The Stand» ont été annoncés comme les derniers panels, rejoignant une liste de spectacles comprenant «Animaniacs» et «Doctor Who» qui ont déjà été révélés.

Le programme de cette année offrira aux fans la possibilité de participer à des questions-réponses virtuelles, ainsi que de communiquer avec d’autres fans via des fonctionnalités de chat en direct sur YouTube. Un aperçu de nouvelles émissions comme «Helstrom» de Hulu, des concours de trivia tournés autour de séries préférées des fans et un marché virtuel offriront aux fans une expérience virtuelle semblable à l’événement en personne.

Plus d’informations et de détails sur les panels seront révélés plus près de la date de lancement 2020 du NYCC, et cet article sera mis à jour au fur et à mesure que le calendrier est annoncé.

Lisez la liste des panels partagés jusqu’à présent, ci-dessous:

“Animaniacs»- Le producteur exécutif Wellesley Wild, le co-producteur exécutif Gabe Swarr et les membres de la distribution vocale Rob Paulsen, Tress MacNeille, Jess Harnell et Maurice LaMarche donneront un aperçu du redémarrage.

“Archer»- Le producteur exécutif Casey Willis animera un événement trivia qui permettra aux participants à domicile de jouer avec les acteurs de la voix H. Jon Benjamin, Aisha Tyler, Judy Greer, Chris Parnell, Amber Nash et Lucky Yates.

“Docteur Who»- Les stars susmentionnées discuteront des rebondissements des dernières saisons de l’émission.

“Craindre le mort-vivant»- Avant la première de la saison 6, le panel présente ce qu’est devenu le groupe désormais séparé de survivants.

“Le parrain du jeu»- Une discussion exclusive avec le créateur du jeu« Civilization »Sid Meier avant son livre« Sid Meier’s Memoir!: A Life in Computer Games ».

“Helstrom»- Les membres de la distribution seront annoncés et le créateur Paul Zbyszewski prendront part à une conversation autour de la nouvelle série Hulu.

“Monsterland»- Un aperçu des coulisses de la prochaine série d’anthologies d’horreur, y compris une conversation avec les membres de la distribution à annoncer et la créatrice / showrunner Mary Law.

“MODOK»- La prochaine série animée de Marvel offrira un premier aperçu avec les créateurs de la série Patton Oswalt et Jordan Blum et les acteurs de la voix Aimee Garcia, Ben Schwartz et Melissa Fumero

“L’homme de sable”- Audible et DC présentent une conversation avec l’auteur Neil Gaiman et l’écrivain Dirk Maggs à propos de l’adaptation audio de la bande dessinée.

“Stargirl»- Les stars de la série DC Brec Bassinger, Yvette Monreal, Anjelika Washington, Cameron Gellman et Meg DeLacy et le créateur / producteur exécutif Geoff Johns partagent des informations sur les coulisses de la saison 1 et discutent de la suite.

“Les morts qui marchent»- Le panel portera sur« A Certain Doom », la finale de la saison 10, diffusée le 4 octobre.

“The Walking Dead: le monde au-delà»- Un aperçu sera fourni dans la troisième série de l’univers« The Walking Dead », qui suit un groupe de jeunes en quête.

“La montre»- Un premier regard sur la nouvelle émission fantastique de BBC America, mettant en vedette Yvette Nicole Brown animant une discussion entre les stars de la série Richard Dormer, Lara Rossi, Adam Hugill, Jo Eaton-Kent et Marama Corlett, et les producteurs exécutifs Simon Allen et Richard Stokes.

“Ce que nous faisons dans l’ombre»- Les acteurs Matt Berry, Kayvan Novak, Natasia Demetriou, Harvey Guillén, Mark Proksch et l’équipe de création répondront aux questions des fans lors d’une séance de questions-réponses en direct.

“Star Trek“Univers -” Star Trek: Lower Decks “créateur Mike McMahan et” Star Trek: Discovery “co-showrunners producteurs Alex Kurtzman et Michelle Paradise seront rejoints par les acteurs des émissions pour discuter des saisons récentes et à venir. Il aura lieu le 8 octobre à 12 h HE.

“Le stand»- Les stars de la série limitée basée sur le roman de Stephen King, notamment Whoopi Goldberg, James Marsden, Greg Kinnear, Amber Heard, Jovan Adepo, Odessa Young et Owen Teague, participeront à une séance de questions-réponses aux côtés de l’équipage le 9 octobre à 12h40. pm HE.