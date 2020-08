Calvin Harris et The Weeknd unissent leurs voix dans « Over now » | AP

Hit DJ Calvin Harris et le chanteur The Weeknd ont joint leurs grandes voix pour un incroyable collaboration ce sera sûrement un succès nommé « Fini maintenant« , c’est la première fois qu’ils chantent ensemble.

Calvin Harris et The Weeknd a surpris tout le monde avec leur excellente collaboration, à laquelle personne ne s’attendait vraiment.

Les chanteurs Calvin Harris et Le weekend ont joint leurs voix pour leur première collaboration artistique avec « Fini maintenant« , un single qui mélange le genre pop avec du punk et du rythme et du blues et est bien sûr déjà disponible sur toutes les plateformes numériques.

La collaboration entre les Écossais et le Canadien est accompagnée d’une vidéo qui a été réalisée par le collaborateur créatif de Harris, Emil Nava, qui a déjà collaboré avec Ed Sheeran ou Khalid, selon un communiqué de Sony Music.

La vidéo tente de brouiller les lignes qui séparent la technologie de la réalité et de créer une expérience qui transcende l’espace et le temps, a également noté la déclaration.

Il est à noter qu’en raison de la pandémie, les créateurs ont pris en compte des mesures de sécurité et de distanciation et pour cette raison aucun des deux chanteurs n’apparaît dans la vidéo publiée sur la plateforme.

De plus, il est important de noter que Abel Tesfaye, mieux connu artistiquement comme Le weekend, est l’un des favoris des MTV Video Music Awards, qui se dérouleront le 31 août au Barclays Center de New York, avec six nominations.

Adam Richard Wiles plus connu comme Calvin Harris Il est actuellement classé n ° 19 dans le sondage annuel du magazine DJmag et en plus d’être DJ, il est également un excellent producteur, chanteur et auteur-compositeur.

Leur premier album est sorti en 2007 et contenait des singles comme « Acceptable in the 80’s » et « The Girls » qui sont tous deux entrés dans le Top 10 britannique.

Selon le magazine Forbes, en 2018 Harris était le DJ le mieux payé de cette année-là, avec un chiffre d’affaires estimé à 48 millions de dollars.

Son premier tube est à l’âge de 21 ans et les chansons « Da Bongos » et « Brighter Days » sont sorties en single club 12 « et CD-EP par le label Prima Facie début 2002 sous le nom de Stouffer.

C’est en octobre 2009 que le magazine de musique BlackBook Magazine l’a baptisé « The King of Electropop » et que des millions de ses followers à travers le monde le connaissent également sous le nom de « Legend ».

D’un autre côté, Le weekend Il a commencé à gagner en popularité à la fin de 2010, lorsqu’il a partagé de manière anonyme plusieurs chansons sur la plateforme YouTube sous le nom de The Weeknd.

C’est ainsi qu’en 2011, il a sorti trois mixtapes de neuf titres intitulées « House of Balloons », « Thursday » et « Echoes of Silence » qui ont été très appréciées par la critique.

Un an plus tard, il sort sa première compilation intitulée « Trilogy », avec trente morceaux remasterisés de ses mixtapes et trois autres chansons. Il a été publié par les maisons de disques Republic Records et XO.

Il est important de mentionner que Le weekend Il a mentionné que R. Kelly, Michael Jackson et Prince sont ses principales sources d’inspiration pour sa musique et très souvent, il dit que la musique de Jackson et les paroles de Dirty Diana sont ce qui lui a donné envie de devenir chanteur, tout en disant que Son style vocal de haute note a été influencé par des chanteurs habesha tels que Aster Aweke, et d’autres influences ont inclus David Bowie, The Smiths, Bad Brains, Talkin Heads, DeBarge, 50 Cent, Wu-Tang Clan et Eminem.