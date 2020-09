Bien sûr, toute la franchise en direct de Jurassic Park est PG-13, mais ses séquences de frissons et de meurtres de dinosaures pourraient être un peu trop intenses pour un public plus jeune. Entrer Jurassic World: Camp Crétacé, un spin-off animé de DreamWorks lors des événements de Jurassic World. Le résultat est un zippy Netflix série qui ne lésine pas sur les sensations fortes et le plaisir des dinosaures, mais imprègne également une complexité émotionnelle surprenante.

L’histoire suit Darius (Paul-Mikél Williams), À Brooklyn (Jenna Ortega), Kenji (Ryan Potter), Sammy (Raini Rodriguez), Ben (Sean Giambrone) et Yazmina (Kausar Mohammed) en tant que premier jeune adolescent à tester la nouvelle attraction de Jurassic World, Camp Cretaceous. Ces enfants, venus de partout, ne pourraient pas être plus séparés dans leur personnalité et leur parcours. Darius, le protagoniste central, est l’aficionado définitif des dinosaures. Kenji est le gamin riche; Brooklyn, l’influenceuse des médias sociaux, connectée à son téléphone; Ben a été contraint de vivre l’expérience par des parents qui voulaient qu’il se diversifie, et ainsi de suite. Leurs personnalités conflictuelles ajoutent un conflit et un intérêt pour animer le récit alors que les dinosaures commencent à se mutiner sur l’île.

Si vous avez vu Jurassic World, vous savez que les choses vont s’éloigner assez rapidement. Pauvres conseillers Roxie (Jameela Jamil) et Dave (Glen Powell) ne peut pas suivre.

Le fait que ces personnages reçoivent de la profondeur contrebalance le caractère basique de leur conception; avouons-le, ils ont l’air génériques. Pour être honnête, l’attraction principale de cette franchise est les dinosaures, et ils présentent les plus grands succès ici. Chaque dinosaure de la franchise a un moment pour briller ou terrifier. Cherchez les méchants, comme Indominus Rex, pour présenter un problème récurrent aux enfants, ou même l’énervant Mosasaurus pour ruiner les activités du camp. Surtout, recherchez le nouveau dinosaure Bumpy pour capturer votre cœur et vous envoyer immédiatement dans les magasins pour toute la marchandise.

La saison inaugurale est une série rapide de huit épisodes de 30 minutes, ce qui signifie qu’il ne faut pas du tout de temps pour établir les enfants et la luxuriante Isla Nublar avant de les plonger dans des exercices de consolidation d’équipe à travers des rencontres avec des dinosaures et un enfer qui se déchaîne. C’est une histoire engageante pleine d’enjeux dramatiques, mais dans sa tentative de laisser la porte ouverte à la suite, la saison se termine par un petit gémissement. Le genre de décrochage brusque qui vous pousse à vous demander « c’est ça? »

Pourtant, pour les grands fans de la franchise ou ceux qui ont de jeunes amoureux des dinosaures dans leur vie, Camp Cretaceous offre un point d’entrée inattendu qui capture les meilleures parties de la franchise. Il y a une profondeur ici qui le rend agréable pour tous les âges. Pas seulement dans le danger pour les personnages mais dans les pinceaux avec des thèmes pour adultes. Il y a des pinceaux sérieux avec une perte profonde et même un sabotage d’entreprise jeté dans le mélange. C’est le mélange parfait d’Amblin de drôle, de toucher et d’audace qui en fait un voyage de trois heures facile à digérer et agréable à Isla Nublar. La conception des personnages n’est peut-être pas impressionnante, mais la voix exprimée compense largement cela. Même si la première saison s’arrête, « Camp Cretaceous » vous laisse toujours réclamer plus de divertissement de dinosaures.

Plus important encore, quand pouvons-nous voir plus cahoteux?

Jurassic World: Camp Cretaceous sort sur Netflix le 18 septembre 2020.