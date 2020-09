Animal Crossing: Les joueurs de New Horizons peuvent désormais décorer leurs îles avec des panneaux de cour de campagne montrant leur soutien au candidat démocrate à la présidentielle Joe Biden et à son colistier, Kamala Harris.

Biden et Harris étendent les méthodes de campagne traditionnelles et utilisent Animal Crossing comme moyen d’atteindre les jeunes électeurs dans le cadre de leur initiative visant à organiser les électeurs en ligne cet automne.

Il existe actuellement quatre panneaux de cour de campagne disponibles au téléchargement, auxquels vous pouvez accéder en scannant les codes QR via l’application Nintendo Switch Online.

«Animal Crossing est une plateforme dynamique, diversifiée et puissante qui rassemble des communautés du monde entier. C’est une nouvelle opportunité passionnante pour notre campagne d’engager et de connecter les partisans de Biden-Harris alors qu’ils construisent et décorent leurs îles », a déclaré Christian Tom, directeur des partenariats numériques pour la campagne Biden, dans un communiqué à The Verge. «Alors que nous entrons dans la dernière campagne électorale vers novembre, c’est une façon pour nous de trouver de nouvelles façons créatives et innovantes de rencontrer les électeurs là où ils se trouvent et de rassembler nos partisans.»

«Ce n’est que le début de la façon dont nous prévoyons d’engager les joueurs avant novembre, car nous sommes déjà impatients de déployer plus de swag numériques, d’outils d’éducation des électeurs et d’organiser les efforts sur Animal Crossing et d’autres plates-formes», a ajouté Tom à propos de l’initiative. .

Grâce à la pandémie COVID-19, l’équipe de Biden a opté pour des événements et des collectes de fonds diffusés en direct, ainsi que des productions et des interviews socialement éloignées au lieu de rassemblements en personne. La nouvelle collaboration numérique, millénaire / Gen Z de Biden avec Animal Crossing dégage une énergie similaire à la campagne de sensibilisation «Pokémon-Go-to the Polls» d’Hillary Clinton en 2016, où elle a encouragé les joueurs à assister à un événement sur un Pokéstop à Lakewood, Ohio.

Ci-dessous, découvrez quelques réactions de Twitter aux panneaux Biden-Harris Animal Crossing: