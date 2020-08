Atresmedia arrache le phénomène Can Yaman à Mediaset Espagne. Après avoir diffusé avec succès des séries comme «Erkenci Kus: Dreaming Bird», «Dolunay: Full Moon» ou «Inadina Ask: Stubborn Love», Divinity perd la nouvelle fiction turque de l’acteur populaire. Le groupe de communication acquiert la comédie romantique ‘Mr. Wrong (Bay Yanlış) ‘qui, comme on pouvait s’y attendre, diffusera Nova, alors que Bluper avance.

Özge Gürel et Can Yaman, dans ‘Mr. Faux (Bay Yanlış) ‘

La fiction, actuellement diffusée par Fox Turquie, créée le 26 juin dans son pays d’origine Et c’est déjà l’une des productions les plus attendues des fans de fiction turque en Espagne. Can Yaman se répète en tant que leader de cette production où il partage à nouveau une histoire d’amour avec Özge Gürel après « Dolunay ». L’actrice a participé à plusieurs séries turques telles que «Loving is spring: Cherry season», «The perfect duo» ou «Medcezir», entre autres.

Produit par Gold Film, la société responsable de «Erkenci Kus: Dreaming Bird» et «Room 309», ‘Monsieur. Wrong (Bay Yanlış) ‘raconte l’histoire d’Özgür Atasoy, un coureur de jupons à succès qui triomphe dans toutes les facettes de sa vie sauf en amourcar elle a perdu tout espoir de le trouver. Alors qu’Ezgi veut quitter ses relations ratées pour trouver le véritable amour. Bien qu’au départ la relation entre les deux commence simplement comme un échange de faveurs, l’amour frappera à votre porte.

Le phénomène turc de Nova

Ce titre rejoint le grand engagement envers la fiction turque réalisé par Atresmedia à Nova. Pionnière avec la diffusion de ‘Fatmagül’ début 2018, leader pendant trois mois consécutifs, la chaîne n’a cessé de parier sur ce type de productions avec ‘Medcezir’, ‘Forbidden love’, ‘Feriha’s secret »et« Mme Fazilet et ses filles ». Maintenant, pour la première fois, il aura sur sa grille une production mettant en vedette Can Yaman, l’une des grandes stars de la série turque.