La famille Flynn et Fletcher sont de retour avec leurs amis et ornithorynques, qui est vraiment un agent secret, car Phineas et Ferb doivent voyager sur une autre planète pour sauver leur sœur Candace. Le dirigeant maléfique d’une planète lointaine kidnappe Candace et son amie Vanessa, croyant qu’elle est l’élue qui ramènera sa plante qui contrôle l’esprit à la vie. Ainsi, Phineas et Ferb sont rejoints par Isabella, Buford et Baljeet; avec le père de Vanessa, le diabolique Dr Doofenschmirtz, pour essayer de les retrouver.

«Phineas and Ferb» est l’un des meilleurs dessins animés que la Walt Disney Company ait produit dans les années 2000. La série est incroyablement amusante, mais les films peuvent être encore meilleurs. Ce qui est génial pendant 30 minutes à la fois sur Disney XD l’est encore mieux pendant 90 minutes au moment où il est étendu d’une série télévisée à un film. J’ai vu chacun des films «Phineas and Ferb» jusqu’à présent, et chacun d’entre eux a fait preuve de rire et de plaisir.

L’une des meilleures parties de ce film est de savoir comment Perry the Platypus; Agent P; doit sauver Candace sans révéler qu’il est un agent secret à elle ou aux autres enfants, mais doit également contourner son ennemi le Dr Doofenschmirtz sans qu’il reconnaisse que l’agent P est l’ornithorynque des enfants. Perry fait presque tout le travail dans ses batailles avec le Dr Doofenschmirtz; qui est le génie maléfique le plus inepte de l’histoire cinématographique; mais semble être un ornithorynque tout à fait normal lorsqu’il est entouré d’autres personnes; même si un ornithorynque n’est pas votre animal domestique typique.

L’autre partie incroyablement amusante de la série et des films «Phineas and Ferb» est la façon dont Candace essaie toujours de casser ses frères alors qu’ils créent des choses complètement hors de ce monde. Elle n’est presque jamais capable de les casser, à l’exception d’un épisode de la série télévisée. Ce film la raconte en pensant que l’univers est contre elle parce que rien ne va dans son sens, mais quand elle pense qu’elle est l’élue, elle commence à croire que l’univers est enfin de son côté. Mais, une fois qu’il est clair que les extraterrestres sont mauvais, elle a à nouveau le sentiment que l’Univers est contre elle. Mais, elle trouve un moyen d’accepter ses frères et leurs inventions.

Si vous avez des enfants à la maison, c’est l’un des meilleurs nouveaux films à regarder avec eux. Il est définitivement axé sur les enfants, mais il comporte également de nombreuses parties agréables pour les parents. Ce film n’est peut-être pas fait pour vous si vous n’avez pas d’enfants. Je ne sais pas s’il y en a assez pour qu’un adulte puisse regarder sans enfants. Pourtant, si vous regardez ça avec vos enfants, je parie que vous en profitez aussi.

Classement: 3.5 étoiles sur 5

Qu’avez-vous pensé de « Phineas et Ferb The Movie: Candace Against the Universe? »

Jeremy Brown

Jeremy est un grand fan de Disney depuis son enfance pendant la Renaissance de Disney. Un jour, il espère se rendre dans tous les parcs Disney du monde.